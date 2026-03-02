- Категорія
Стартував набір на підприємницьку програму для жінок у сфері HoReCa
Компанія Glovo спільно з Projector Foundation та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосили про старт набору на підприємницьку програму для жінок у сфері HoReCa "Іскра. Розпалюй власну справу".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.
Програма орієнтована на жінок із малих міст і сіл, які планують відкрити власний заклад — кав’ярню, пекарню, кафе або сімейний ресторан. Навчання є безкоштовним і передбачає повний супровід від формування ідеї до підготовки готового бізнес-плану.
Учасниці працюватимуть над концепцією закладу, розробкою меню, фінансовою моделлю, вибором локації, операційними процесами та маркетинговою стратегією. Долучитися можуть жінки віком від 18 років, які проживають і планують відкривати бізнес в Україні.
Попередній досвід у сфері HoReCa або підприємництві буде перевагою, але не є обов’язковим.
Навчальна програма складається з 10 практичних модулів. Фіналістки програми матимуть можливість отримати грант у розмірі €5000 на розвиток власної справи.
Подати заявку на участь можна до 23 березня.
Додамо, у 2025 році 10545 українців скористалися унікальною можливістю безоплатно здобути нову професію, освоїти затребувану спеціальність чи підвищити свою кваліфікацію завдяки ваучеру на безоплатне навчання.