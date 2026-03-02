Стартував набір на підприємницьку програму для жінок у сфері HoReCa

Компанія Glovo спільно з Projector Foundation та Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України оголосили про старт набору на підприємницьку програму для жінок у сфері HoReCa "Іскра. Розпалюй власну справу".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Програма орієнтована на жінок із малих міст і сіл, які планують відкрити власний заклад — кав’ярню, пекарню, кафе або сімейний ресторан. Навчання є безкоштовним і передбачає повний супровід від формування ідеї до підготовки готового бізнес-плану.

Учасниці працюватимуть над концепцією закладу, розробкою меню, фінансовою моделлю, вибором локації, операційними процесами та маркетинговою стратегією. Долучитися можуть жінки віком від 18 років, які проживають і планують відкривати бізнес в Україні.

Попередній досвід у сфері HoReCa або підприємництві буде перевагою, але не є обов’язковим.

Навчальна програма складається з 10 практичних модулів. Фіналістки програми матимуть можливість отримати грант у розмірі €5000 на розвиток власної справи.

Подати заявку на участь можна до 23 березня.

