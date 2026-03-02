Стартовал набор на предпринимательскую программу для женщин в сфере HoReCa

Компания Glovo совместно с Projector Foundation и Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины объявили о старте набора на предпринимательскую программу для женщин в сфере HoReCa "Искра. Разжигай собственное дело".

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Программа ориентирована на женщин из малых городов и сел, которые планируют открыть собственное заведение – кофейню, пекарню, кафе или семейный ресторан. Обучение бесплатно и предполагает полное сопровождение от формирования идеи до подготовки готового бизнес-плана.

Участницы будут работать над концепцией заведения, разработкой меню, финансовой моделью, выбором локации, операционными процессами и маркетинговой стратегией. Присоединиться могут женщины от 18 лет, которые проживают и планируют открывать бизнес в Украине.

Предыдущий опыт в сфере HoReCa или предпринимательстве будет преимуществом, но не является обязательным.

Учебная программа состоит из 10 практических модулей. Финалистки программы смогут получить грант в размере €5000 на развитие собственного дела.

Подать заявку на участие можно до 23 марта.

Добавим, в 2025 году 10545 украинцев воспользовались уникальной возможностью бесплатно получить новую профессию, освоить востребованную специальность или повысить свою квалификацию благодаря ваучеру на безвозмездное обучение.