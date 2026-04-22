В Украине стартовал набор на бесплатное обучение женщин рабочим профессиям: список направлений
Проект Reskilling Ukraine в партнерстве с Министерством экономики объявил об открытии набора на обучающие программы для женщин в рамках инициативы OnTrack. Курсы предлагают украинкам бесплатное профессиональное обучение с проживанием и питанием, чтобы получить требуемые на рынке труда технические навыки.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Целью программы является помощь женщинам в получении востребованных на рынке труда профессий в сфере транспорта, производства и строительства.
Заместитель министра экономики Дария Марчак отметила: "Сегодня для украинского рынка труда критически важно расширять возможности для людей, желающих получить новую профессию, повысить свою экономическую устойчивость и найти работу в сферах, где есть спрос на кадры " .
По ее словам, ведомство поддерживает инициативы, которые помогают женщинам овладевать новыми специальностями, в частности, те, где они ранее были представлены меньше.
В настоящее время доступно обучение по следующим направлениям:
- водитель грузовика категории C;
- водитель грузовика с прицепом категории CE;
- автомеханика;
- водитель вилочного погрузчика;
- водитель фронтального погрузчика;
- оператор экскаватора;
- мастер штукатурных и декоративных работ;
- сварщица.
Курс предполагает теоретическую подготовку и практические занятия. Во время обучения участникам обеспечивают бесплатное проживание и питание. Команда проекта предоставляет сопровождение, доступ к актуальным вакансиям и помощь в трудоустройстве.
Проект реализуется шведской организацией Beredskapslyftet при поддержке правительства Швеции и частных партнеров. Подробная информация о программах, требованиях к участницам и форма для регистрации доступны на официальном сайте проекта Reskilling Украина .
Ранее сообщалось, что 763 украинки присоединились к государственной программе, которая открывает двери к профессиям, традиционно считавшимся мужским. Чаще украинки выбирают профессию станочницы и операторки котельной.