В Украине стартовал набор на бесплатное обучение женщин рабочим профессиям: список направлений

Проект Reskilling Ukraine в партнерстве с Министерством экономики объявил об открытии набора на обучающие программы для женщин в рамках инициативы OnTrack. Курсы предлагают украинкам бесплатное профессиональное обучение с проживанием и питанием, чтобы получить требуемые на рынке труда технические навыки.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Целью программы является помощь женщинам в получении востребованных на рынке труда профессий в сфере транспорта, производства и строительства.

Заместитель министра экономики Дария Марчак отметила: "Сегодня для украинского рынка труда критически важно расширять возможности для людей, желающих получить новую профессию, повысить свою экономическую устойчивость и найти работу в сферах, где есть спрос на кадры " .

По ее словам, ведомство поддерживает инициативы, которые помогают женщинам овладевать новыми специальностями, в частности, те, где они ранее были представлены меньше.

В настоящее время доступно обучение по следующим направлениям:

водитель грузовика категории C;

водитель грузовика с прицепом категории CE;

автомеханика;

водитель вилочного погрузчика;

водитель фронтального погрузчика;

оператор экскаватора;

мастер штукатурных и декоративных работ;

сварщица.

Курс предполагает теоретическую подготовку и практические занятия. Во время обучения участникам обеспечивают бесплатное проживание и питание. Команда проекта предоставляет сопровождение, доступ к актуальным вакансиям и помощь в трудоустройстве.

Проект реализуется шведской организацией Beredskapslyftet при поддержке правительства Швеции и частных партнеров. Подробная информация о программах, требованиях к участницам и форма для регистрации доступны на официальном сайте проекта Reskilling Украина .

Ранее сообщалось, что 763 украинки присоединились к государственной программе, которая открывает двери к профессиям, традиционно считавшимся мужским. Чаще украинки выбирают профессию станочницы и операторки котельной.