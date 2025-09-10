Запланована подія 2

Почти 800 женщин овладевают "мужскими" профессиями: какая специальность самая популярная среди украинок

Уже 763 украинки присоединились к государственной программе, которая открывает двери к профессиям, которые традиционно считались мужскими. Чаще украинки выбирают профессию станочницы и оператора котельной.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Государственной службы занятости Украины.

В настоящее время 247 женщин уже завершили курсы, 212 выпускниц успешно трудоустроились, а 405 работодателей подали заявки на новых специалисток.

Самые популярные профессии среди женщин

Участницы экспериментального проекта чаще всего выбирают специальности, пользующиеся высоким спросом на рынке труда. В топ-3 вошли:

  • станочница деревообрабатывающих станков (248 заявок);
  • оператор котельной (161 заявка);
  • трактористка (149 заявок).

Также популярны профессии водитель погрузчика, водитель троллейбуса и слесари-ремонтницы. В общей сложности программа предлагает обучение по 31 специальности.

Регионы-лидеры

Больше всего женщин к обучению направили центры занятости в Житомирской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой и Ровенской областях.

Как присоединиться к проекту?

Чтобы принять участие в программе, женщины и работодатели могут подать заявку онлайн или обратиться в ближайший центр занятости.

Обучение внутри проекта финансируется за счет Фонда социального страхования на случай безработицы. Стоимость курса не должна превышать 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (на сегодняшний день это 30 280 грн). Если обучение стоит больше, разницу может покрыть либо работодатель, либо участница.

Напомним, в июне 450 украинцев обучались нетипичным для женщин профессиям в рамках экспериментального проекта Государственной службы занятости.

Автор:
Татьяна Ковальчук