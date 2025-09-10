Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,12

--0,13

EUR

48,29

--0,09

Готівковий курс:

USD

41,25

41,18

EUR

48,55

48,39

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Майже 800 жінок опановують "чоловічі" професії: який фах найпопулярніший серед українок

верстатниця, обладнання, жінка
Українки активно опановують "чоловічі" професії. / Freepik

Вже 763 українки долучилися до державної програми, яка відкриває двері до професій, традиційно вважалися чоловічими. Найчастіше українки обирають фах верстатниці та операторки котельні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Наразі 247 жінок вже завершили курси, 212 випускниць успішно працевлаштувалися, а 405 роботодавців подали заявки на нових спеціалісток.

Найпопулярніші професії серед жінок

Учасниці експериментального проєкту найчастіше обирають спеціальності, що мають високий попит на ринку праці. До топ-3 увійшли:

  • верстатниця деревообробних верстатів (248 заявок); 
  • операторка котельні (161 заявка); 
  • трактористка (149 заявок).

Також популярними є професії водійки навантажувача, водійки тролейбуса та слюсарки-ремонтниці. Загалом програма пропонує навчання за 31 спеціальністю.

Регіони-лідери

Найбільше жінок до навчання направили центри зайнятості у Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій та Рівненській областях.

Як долучитися до проєкту?

Щоб взяти участь у програмі, жінки та роботодавці можуть подати заявку онлайн або звернутися до найближчого центру зайнятості.

Навчання в межах проєкту фінансується за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

Нагадаємо, у червні 450 українок навчалися нетиповим для жінок професіям у межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.

Автор:
Тетяна Ковальчук