Майже 800 жінок опановують "чоловічі" професії: який фах найпопулярніший серед українок

Вже 763 українки долучилися до державної програми, яка відкриває двері до професій, традиційно вважалися чоловічими. Найчастіше українки обирають фах верстатниці та операторки котельні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Державної служби зайнятості України.

Наразі 247 жінок вже завершили курси, 212 випускниць успішно працевлаштувалися, а 405 роботодавців подали заявки на нових спеціалісток.

Найпопулярніші професії серед жінок

Учасниці експериментального проєкту найчастіше обирають спеціальності, що мають високий попит на ринку праці. До топ-3 увійшли:

верстатниця деревообробних верстатів (248 заявок);

операторка котельні (161 заявка);

трактористка (149 заявок).

Також популярними є професії водійки навантажувача, водійки тролейбуса та слюсарки-ремонтниці. Загалом програма пропонує навчання за 31 спеціальністю.

Регіони-лідери

Найбільше жінок до навчання направили центри зайнятості у Житомирській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Вінницькій та Рівненській областях.

Як долучитися до проєкту?

Щоб взяти участь у програмі, жінки та роботодавці можуть подати заявку онлайн або звернутися до найближчого центру зайнятості.

Навчання в межах проєкту фінансується за рахунок Фонду соціального страхування на випадок безробіття. Вартість курсу не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (на сьогодні це 30 280 грн). Якщо навчання коштує більше, різницю може покрити або роботодавець, або учасниця.

Нагадаємо, у червні 450 українок навчалися нетиповим для жінок професіям у межах експериментального проєкту Державної служби зайнятості.