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Стала відома дата аукціонів з продажу "Демурінського ГЗК" і "Мотордеталь-Конотоп"

Обидва активи були стягнуті в дохід держави за рішеннями судів
Обидва активи були стягнуті в дохід держави за рішеннями судів / ФДМУ

Фонд державного майна призначив на 20 жовтня 2026 року аукціони з продажу 100% статутного капіталу "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату" та "Мотордеталь-Конотоп". Разом із корпоративними правами покупцям передадуть права вимоги до цих підприємств.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ФДМУ.

Обидва активи були стягнуті в дохід держави за рішеннями судів у межах санкційного законодавства. Після цього їх передали в управління Фонду держмайна для подальшого продажу через електронні аукціони.

На торги виставлять два окремі пули активів:

  • 100% статутного капіталу "Демурінського гірничо-збагачувального комбінату" та права вимоги до підприємства;
  • 100% статутного капіталу "Мотордеталь-Конотоп" та права вимоги до підприємства.

Аукціонні комісії також схвалили проєкти оголошень про продаж і визначили періоди між повторними торгами, якщо перші аукціони не відбудуться.

Оголошення мають оприлюднити на сайті Фонду держмайна та в системі "Прозорро.Продажі". У документах зазначать стартові ціни, умови торгів і вимоги до потенційних покупців.

Кабінет міністрів затвердив умови та стартові ціни продажу обох активів 15 липня 2026 року. У повідомленні Фонду держмайна суми не наводяться.

Нагадаємо, перший аукціон з продажу націоналізованого заводу "Мотордеталь-Конотоп", який належав російському сенатору, не відбувся. Фонд державного майна України планував провести торги 12 березня 2025 року, проте бажаючих купити завод не знайшлося.

Схожа історія була і з Демурінським гірничо-збагачувальним комбінатом.

Автор:
Тетяна Гойденко