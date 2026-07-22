Государство поддержало экспорт украинских товаров на 7,53 млрд грн: какие отрасли стали лидерами

В январе-июне 2026 года Экспортно-кредитное агентство Украины поддержало экспорт украинских товаров на общую сумму 7,53 млрд грн. Благодаря страхованию рисков 33 предприятия заключили 40 соглашений.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды.

Регионы-лидеры и страны сбыта

Наибольший объем поддержанного экспорта обеспечили предприятия Хмельницкой области – 4,6 млрд грн. Также среди региональных лидеров оказались город Киев с показателем 929,1 млн грн и Черниговская область с 553 млн грн.

В первом полугодии 2026 года украинские товары, застрахованные ЭКА, поставлялись в 24 страны. Крупнейшими рынками сбыта стали:

Германия - 1,2 млрд грн;

Объединенные Арабские Эмираты - 879,3 млн грн;

Нидерланды - 730,7 млн грн;

Польша - 704,3 млн грн;

Венгрия - 677,7 млн грн.

Структура экспорта по отраслям

В отраслевом разрезе наибольшие объемы поддержанных поставок пришлись на пять направлений:

мебельная промышленность - 4,6 млрд грн;

переработка молока и производство масла и сыра – 879,3 млн грн;

вспомогательная деятельность в сфере транспорта – 501,9 млн грн;

производство металлических дверей и окон – 281,8 млн грн;

производство обоев - 271,2 млн грн.

Напомним, в течение января-мая 2026 года Экспортно-кредитное агентство Украины (ЭКА) обеспечило поддержку экспортных контрактов отечественных предпринимателей на общую сумму 7,4 млрд грн.