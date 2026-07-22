Держава підтримала експорт українських товарів на 7,53 млрд грн: які галузі стали лідерами

У січні-червні 2026 року Експортно-кредитне агентство України підтримало експорт українських товарів на загальну суму 7,53 млрд грн. Завдяки страхуванню ризиків 33 підприємства уклали 40 угоди.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля.

Регіони-лідери та країни збуту

Найбільший обсяг підтриманого експорту забезпечили підприємства Хмельницької області — 4,6 млрд грн. Також серед регіональних лідерів опинилися місто Київ із показником 929,1 млн грн та Чернігівська область із 553 млн грн.

У першому півріччі 2026 року українські товари, застраховані ЕКА, постачалися до 24 країн. Найбільшими ринками збуту стали:

Німеччина — 1,2 млрд грн;

Об’єднані Арабські Емірати — 879,3 млн грн;

Нідерланди — 730,7 млн грн;

Польща — 704,3 млн грн;

Угорщина — 677,7 млн грн.

Структура експорту за галузями

У галузевому розрізі найбільші обсяги підтриманих поставок припали на п'ять напрямків:

меблева промисловість — 4,6 млрд грн;

переробка молока та виробництво масла й сиру — 879,3 млн грн;

допоміжна діяльність у сфері транспорту — 501,9 млн грн;

виробництво металевих дверей і вікон — 281,8 млн грн;

виробництво шпалер — 271,2 млн грн.

Нагадаємо, протягом січня-травня 2026 року Експортно-кредитне агентство України (ЕКА) забезпечило підтримку експортних контрактів вітчизняних підприємців на загальну суму 7,4 млрд грн.