Кабмін дозволив ЕКА самостійно страхувати інвестиційні кредити

Кабінет міністрів надав Експортно-кредитному агентству (ЕКА) право самостійно визначати умови страхування інвестиційних кредитів. Тепер агентство зможе оперативно реагувати на потреби ринку та пропонувати банкам ширше страхове покриття для бізнесу, що модернізує виробництво та реалізує експортно орієнтовані проєкти.

"Розширення повноважень ЕКА у страхуванні інвестиційних кредитів дозволить агентству оперативно реагувати на потреби ринку і пропонувати банкам ширше страхове покриття. Це пряма підтримка бізнесу, який залучає фінансування на модернізацію виробництва, відбудову потужностей і нові експортно орієнтовані проєкти", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Раніше постанова Кабміну №388 обмежувала діяльність ЕКА лише страхуванням інвестиційних кредитів від воєнних та політичних ризиків. Тепер це обмеження знято, і перелік покриваних ризиків агентство визначатиме самостійно через внутрішні політики.

Національний банк України визнає страхове покриття ЕКА як прийнятне забезпечення кредиту. Це означає, що компанії-позичальники, які уклали договір страхування з агентством, можуть отримати інвестиційний кредит без додаткової застави.

Довідково:

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) - державна установа, що сприяє розвитку несировинного експорту та залученню інвестицій в українське виробництво. Агентство надає страхове покриття для зовнішньоекономічних контрактів, експортних кредитів, банківських гарантій, прямих інвестицій в Україну та інвестиційних кредитів. У 2025 році ЕКА підтримало український несировинний експорт на суму 10,43 млрд грн, що в 1,4 раза перевищує показник 2024 року. Діяльність агентства є частиною державної програми розвитку виробників під маркою "Зроблено в Україні".

