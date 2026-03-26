Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,87

--0,05

EUR

50,85

--0,04

Готівковий курс:

USD

44,00

43,90

EUR

51,10

50,85

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін дозволив ЕКА самостійно страхувати інвестиційні кредити

гривні
Банки зможуть видавати кредити без додаткової застави завдяки ЕКА / Shutterstock

Кабінет міністрів надав Експортно-кредитному агентству (ЕКА) право самостійно визначати умови страхування інвестиційних кредитів. Тепер агентство зможе оперативно реагувати на потреби ринку та пропонувати банкам ширше страхове покриття для бізнесу, що модернізує виробництво та реалізує експортно орієнтовані проєкти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

"Розширення повноважень ЕКА у страхуванні інвестиційних кредитів дозволить агентству оперативно реагувати на потреби ринку і пропонувати банкам ширше страхове покриття. Це пряма підтримка бізнесу, який залучає фінансування на модернізацію виробництва, відбудову потужностей і нові експортно орієнтовані проєкти", — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Раніше постанова Кабміну №388 обмежувала діяльність ЕКА лише страхуванням інвестиційних кредитів від воєнних та політичних ризиків. Тепер це обмеження знято, і перелік покриваних ризиків агентство визначатиме самостійно через внутрішні політики.

Національний банк України визнає страхове покриття ЕКА як прийнятне забезпечення кредиту. Це означає, що компанії-позичальники, які уклали договір страхування з агентством, можуть отримати інвестиційний кредит без додаткової застави.

Довідково:

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) - державна установа, що сприяє розвитку несировинного експорту та залученню інвестицій в українське виробництво. Агентство надає страхове покриття для зовнішньоекономічних контрактів, експортних кредитів, банківських гарантій, прямих інвестицій в Україну та інвестиційних кредитів. У 2025 році ЕКА підтримало український несировинний експорт на суму 10,43 млрд грн, що в 1,4 раза перевищує показник 2024 року. Діяльність агентства є частиною державної програми розвитку виробників під маркою "Зроблено в Україні".

Додамо, за підсумками 2025 року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) підтримало вітчизняних виробників на суму 10,43 млрд грн. Це в 1,4 раза більше, ніж у 2024 році (7,53 млрд грн).

Автор:
Ольга Опенько