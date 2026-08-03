Бизнес продолжает работать "в плюс", несмотря на нехватку кадров и обстрелы.

Украинские предприятия в июле 2026 года в пятый раз подряд дали положительные оценки результатам собственной экономической деятельности.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты опроса НБУ.

В июле 2026 года ИОДА составил 50,1 по сравнению с 50,4 в июне (в июле 2025 года – 48,3).

Сохранению оптимистических оценок большинства опрошенных секторов способствовали поступления международной финансовой помощи, резвый потребительский спрос, бюджетное финансирование на восстановление инфраструктуры и ремонт дорог, стабильная ситуация в энергетике, улучшение инфляционных ожиданий и сезонный фактор.

В то же время, сдерживающее влияние на экономическую активность оказали усиление интенсивности обстрелов критических объектов, усложнение логистики, незначительное усиление курсовых ожиданий и дефицит квалифицированных кадров.

Ситуация в секторах экономики

Строительство: в пятый раз подряд демонстрирует высокие оценки среди всех секторов благодаря благоприятной погоде и финансированию восстановительных работ. Секторальный индекс в июле составил 54,2 (в июне – 54,5, в июле 2025 года – 50,6). Строители ожидают дальнейшего роста объемов строительства, новых заказов и закупки сырья.

Торговля: второй месяц подряд дает положительные оценки благодаря достаточному предложению товаров и постоянному спросу. Секторальный индекс вырос до 50,8 (в июне – 50,6, в июле 2025 года – 51,2). Торговые компании ожидают увеличения товарооборота и объема закупок.

Промышленность: улучшила оценку результатов деятельности благодаря потребительскому спросу и стабильной энергетике. Секторальный индекс вырос до 50,7 (в июне – 50,0, в июле 2025 года – 48,6). Промышленники пятый месяц подряд настроены на рост выпуска продукции, хотя оценки экспортных заказов остаются сдержанными.

Сфера услуг: единственный сектор, сдержанно оценивший результаты деятельности из-за роста затрат, логистических сложностей и нехватки кадров. Секторальный индекс опустился до 48,8 (в июне – 50,2, в июле 2025 года – 45,8). Ожидается уменьшение объемов предоставленных услуг.

Цены и рынок труда

Респонденты всех секторов ожидают дальнейшего замедления темпов роста закупочных цен, сырья и стоимости собственной продукции. Только в сфере услуг прогнозируют незначительное ускорение роста тарифов на собственные услуги.

Ситуация с кадрами остается сложной. Наращивать численность работников планирует только строительная отрасль. Торговые компании ожидают сохранения текущего штата, тогда как предприятия промышленности и сферы услуг настроены на сокращение персонала.

Напомним, ранее сообщалось, что украинский бизнес четвертый месяц работал "в плюс" в июне. Несмотря на дефицит кадров и разрушение, оптимизм на рынке держался благодаря стабильной энергетике, внешней помощи и сезонному оживлению спроса.