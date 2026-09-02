В Измаиле продают зерновой склад на 15 тысяч тонн за $650 тысяч

В Измаиле Одесской области был выставлен на продажу припортовый зерновой складской комплекс мощностью до 15 тыс. тонн одновременного хранения. Объект расположен примерно в 1,5 км от портовой инфраструктуры на Дунае, имеет собственный железнодорожный путь, два весовых и земельный участок площадью 1 га. Стоимость комплекса составляет $650 тыс.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Inventure.

Продажа зернового склада в Измаиле

Комплекс предназначен для приемки, накопления, хранения и последующей отгрузки зерновых, масличных культур и других сыпучих грузов автомобильным и железнодорожным транспортом.

Одним из основных преимуществ объекта является его близость к порту Измаила. Комплекс может использоваться в качестве зернового состава, логистической площадки или базы для формирования экспортных партий продукции.

Железнодорожная инфраструктура

На территорию комплекса заходит собственный железнодорожный путь, который позволяет одновременно размещать до 11 вагонов . Это позволяет организовывать прием и отгрузку крупных партий грузов непосредственно со склада.

На территории также есть железнодорожные и автомобильные весовые, позволяющие контролировать вес грузов при работе с железнодорожным и автомобильным транспортом.

Основу складского комплекса составляют крытые помещения арочного типа для напольного хранения. Их можно использовать для хранения пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечника, рапса, сои, шрота, компонентов комбикормов и других сыпучих грузов.

Площадь и инфраструктура

Земельный участок, на котором расположен комплекс, имеет площадь 1 га.

На территории есть складские помещения, железнодорожный путь, два весовых, внутренние проезды, технологические площадки и вспомогательные здания и сооружения.

Значительную часть территории занимает бетонированное покрытие, обеспечивающее движение большегрузного автотранспорта, погрузчиков и зерноперегрузочной техники.

К комплексу подведены электроснабжение и газоснабжение.

По условиям предложения, на продажу выставлено 100% доли бизнеса. Цена комплекса составляет $650 тыс.

Напомним, Украина исчерпала квоту на беспошлинные поставки пшеницы в ЕС. Дальнейший экспорт предусматривает уплату пошлины, в результате чего украинское зерно теряет конкурентоспособность на европейском рынке.