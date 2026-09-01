Цены на пшеницу в Украине: сколько стоит зерно в начале сентября

Мировые цены на пшеницу на прошлой неделе резко выросли, однако украинский рынок пока не отреагировал на это аналогичным повышением. Биржевые котировки прибавили до 11,2%, тогда как экспортные цены на украинскую пшеницу остались на прежнем уровне из-за проблем с логистикой и усиления обстрелов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба "Зерновой биржи".

Цены на пшеницу в Украине.

За неделю фьючерсы на пшеницу на мировых биржах прибавили от 4,2% до 11,2%. Больше всего подорожала мягкая озимая пшеница SRW в Чикаго – на 11,2%, до 278 долларов за тонну. За месяц ее стоимость выросла примерно на 20%.

Сентябрьские фьючерсы на прошлой неделе изменились следующим образом:

SRW-пшеница в Чикаго - +11,2%, до $278/т ;

+11,2%, до $278/т HRW-пшеница в Канзас-Сити - +9,2%, до $301,4/т ;

HRS-пшеница в Миннеаполисе - +6,4%, до $271,6/т ;

мягкая пшеница на Euronext в Париже – +4,2%, до €237/т, или $275/т.

В то же время высокие мировые цены сдерживают спрос. В частности, экспорт американской пшеницы с 1 июня по 27 августа составил только 4,78 млн тонн, что на 28,4% меньше , чем за аналогичный период в прошлом году. Темпы экспорта пшеницы из США и Европы также заметно отстают от прошлогодних показателей.

Отдельно отмечается, что твердая яровая пшеница в США сейчас стоит дешевле мягкой. Это может свидетельствовать о значительной спекулятивной составляющей нынешнего роста котировок в Чикаго.

Какие цены на пшеницу в Украине

В Украине на прошлой неделе экспортные закупочные цены на пшеницу в портах Дуная практически не изменились.

Продовольственную пшеницу закупали за 8000–8500 грн/т, или около $160–170/т, а фуражную – по 7500–8000 грн/т, или $150–155/т. На цены давят усиление обстрелов и удорожание логистики.

На украинско-румынской границе цены спроса на продовольственную пшеницу, напротив, выросли на $2–5 за тонну – до $150–155/т, или около 8000–8200 грн/т.

Стоимость пшеницы с доставкой в Констанцу также повысилась – сразу на $10–15/т , до $245–255/т . Это может и дальше поддерживать экспортный спрос на украинское зерно.

Украинские переработчики удерживают закупочные цены на продовольственную пшеницу на уровне 6700–7200 грн/т с доставкой на мельницу. Основной спрос сосредоточен на качественной пшенице 2 класса.

В то же время возрос интерес к пшенице 4 класса с содержанием белка 10–11%. На условиях FCA — загружена в контейнеры — ее покупают примерно по 6500–7000 грн/т , что также сдерживает снижение внутренних цен.

Что может повлиять на рынок

Дополнительным фактором для зернового рынка остаются перспективы возобновления экспорта через Черное море. Турция выступает за создание Черноморского судоходного коридора и ищет возможности для переговоров по возобновлению поставок зерна из Украины и России.

Задержка поставок еще на два месяца может вынудить турецких переработчиков увеличивать закупочные цены.

В то же время, положительные сигналы для рынков связывают с международными дипломатическими контактами, в частности встречами российского и китайского руководства, а также переговорами американской и российской делегаций.

На этом фоне участники рынка ожидают, что на этой неделе биржевые котировки пшеницы могут снизиться, а цены в Констанце – стабилизироваться.

Напомним, осенью в Украине ожидается сокращение посевных площадей под озимые культуры, в том числе под пшеницу. Главными факторами, влияющими на планы аграриев по посевной кампании, является ограничение экспорта и высокая стоимость логистики.