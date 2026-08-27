Пшеница дорожает: цены в Чикаго достигли максимума за три года

На Чикагской бирже цены на пшеницу достигли максимума с июля 2023 из-за угрозы расширения боевых действий в Украине. Возможная эскалация грозит остановить экспорт из Черноморского региона, обеспечивающий более 25% мирового рынка зерна.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Вloomberg.

Накануне котировки подскочили на 6,4%. В целом с начала месяца пшеница подорожала на 19% из-за перебоев с поставками из Черноморского региона. Фьючерсы на кукурузу несколько снизились после роста на 2,5% в среду.

Сокращение экспорта

Война уже повредила порты и зерновые терминалы Украины, ограничивающие экспорт. По данным Министерства сельского хозяйства Украины, экспорт аграрной продукции в этом сезоне упал более чем наполовину по сравнению с предварительными оценками. В то же время ожидается, что российские поставки пшеницы в августе сократятся более чем на 50% в годовом исчислении.

Россия и Украина вместе обеспечивают более четверти мирового экспорта пшеницы. Обе страны также являются крупными поставщиками ячменя, кукурузы и подсолнечного масла.

Риски для импортеров

"Если мы не достигнем решения в Черном море и улучшения доступа к судоходству без угрозы их безопасности, рост продолжится", – отметил генеральный менеджер Advantage Grain Крис Николау.

Из-за рисков в Черном море страны Ближнего Востока, Африки и Азии вынуждены покупать более дорогое зерно в Аргентине и Австралии. Дополнительные расходы по логистике провоцируют риск роста цен на продуктовые товары в мире.

Напомним, за 1–18 августа Украина экспортировала 899,6 тыс. тонн агропродукции — всего около 31% объема, который могла бы поставить при полноценной работе логистики. Самая сложная ситуация с зерновыми : их экспорт составил всего около 20% потенциального объема, а высокая стоимость альтернативных маршрутов во многих случаях делает поставки убыточными.