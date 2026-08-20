Экспорт агропродукции Украины в августе составил всего 31% потенциала

За 1–18 августа Украина экспортировала 899,6 тыс. тонн агропродукции — всего около 31% объема, который могла бы поставить при полноценной работе логистики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого.

Самая сложная ситуация с зерновыми: их экспорт составил всего около 20% потенциального объема, а высокая стоимость альтернативных маршрутов во многих случаях делает поставки убыточными.

За первые 18 дней августа Украина экспортировала:

зерновых – 522 тыс. тонн;

растительных масел – 128 тыс. тонн;

шротов - 86 тыс. тонн;

масличных культур - 63 тыс. тонн.

Основным ограничением для экспортеров остается логистика. Альтернативные маршруты позволяют поддерживать поставки масличных культур, однако для зерновых их высокая стоимость существенно ухудшает экономику экспорта.

По словам Высоцкого, в отдельных случаях затраты на доставку уже делают продажу зерна за границу убыточной. Это означает, что часть урожая может оставаться в Украине дольше, создавая дополнительную нагрузку на мощности для хранения.

В то же время у Украины есть потенциал увеличить поставки кукурузы в ЕС. Ожидается, что для экспорта будет доступно около 25 млн. тонн кукурузы, а сокращение собственного производства в Евросоюзе может сформировать дополнительный спрос на украинское зерно. Ограничительным фактором снова остается возможность физически доставить продукцию покупателям.

Для внутреннего рынка угрозы дефицита продовольствия пока нет. По оценке министра, имеющихся производственных мощностей достаточно для обеспечения потребностей населения, хотя из-за атак на производственные предприятия и распределительные центры в отдельных случаях ассортимент может временно сокращаться.

Напомним, Украина ранее обратилась в ЕС по 220 млн евро поддержки аграриев из-за риска сокращения агроэкспорта. Из-за атак на порты Большой Одессы экспорт агропродукции в 2026/2027 маркетинговом году может сократиться с потенциальных 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн.

В целом за первые 13 дней августа Украина экспортировала 790,7 тысяч тонн аграрной продукции, что на 57,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом июля, когда этот показатель достигал 1,849 миллиона тонн.