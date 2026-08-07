Украина призвала Еврокомиссию профинансировать украинских фермеров на €220 млн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины официально обратилось в Европейскую Комиссию с просьбой предоставить 220 млн евро безвозвратной финансовой помощи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эти средства планируется направить на компенсацию процентных ставок по кредитам для малых и средних агропроизводителей в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

По словам министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, привлечение гранта ЕС позволит сформировать льготный кредитный портфель в объеме до 4 млрд евро с конечной ставкой для заемщиков не более 10% годовых.

Привлеченные средства фермеры смогут направить на выплату зарплат, аренду земли, хранение урожая и проведение осенней посевной кампании.

Потребность в срочном финансировании возникла из-за атак РФ на порты Большой Одессы, что грозит сокращением аграрного экспорта Украины в 2026/2027 маркетинговом году почти вдвое — с потенциальных 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн.

Наибольшие риски фиксируются в сегменте пшеницы, отгрузки которой могут упасть с 17,6 млн. тонн до 8,3 млн. тонн.

В результате, существенные объемы зерна будут оставаться внутри страны. Уже в октябре эффективные мощности по хранению могут быть заполнены полностью, а к ноябрю более 9 млн тонн зерна, масличных и шрота рискуют остаться без складов.

Напомним, что аграрии смогут получать ссуды под залог собранного зерна. Это позволит привлечь необходимые оборотные средства для проведения осенней посевной кампании и позволит фермерам придержать продукцию на складах до момента формирования приемлемых рыночных цен.