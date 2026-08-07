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Україна закликала Єврокомісію профінансувати українських фермерів на €220 млн

зерно
Уряд пропонує ЄС здешевити кредити для агросектору / Depositphotos

Міністерство аграрної політики та продовольства України офіційно звернулося до Європейської Комісії з проханням надати 220 млн євро безповоротної фінансової допомоги. 

Про це повідомляє Delo.ua із посиланням на пресслужбу відомства.

Ці кошти планується спрямувати на компенсацію відсоткових ставок за кредитами для малих і середніх агровиробників у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, залучення гранту ЄС дозволить сформувати пільговий кредитний портфель обсягом до 4 млрд євро з кінцевою ставкою для позичальників не більше 10% річних.

Залучені кошти фермери зможуть спрямувати на виплату зарплат, оренду землі, зберігання врожаю та проведення осінньої посівної кампанії.

Потреба у терміновому фінансуванні виникла через атаки РФ на порти Великої Одеси, що загрожує скороченням аграрного експорту України у 2026/2027 маркетинговому році майже вдвічі — з потенційних 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн.

Найбільші ризики фіксуються в сегменті пшениці, відвантаження якої можуть впасти з 17,6 млн тонн до 8,3 млн тонн.

У результаті суттєві обсяги збіжжя залишатимуться всередині країни. Уже в жовтні ефективні потужності зі зберігання можуть бути заповнені повністю, а до листопада понад 9 млн тонн зерна, олійних та шроту ризикують залишитися без складів.

Нагадаємо, що аграрії зможуть отримувати позики під заставу зібраного зерна. Це дозволить залучити необхідні обігові кошти для проведення осінньої посівної кампанії та дасть фермерам можливість притримати продукцію на складах до моменту формування прийнятних ринкових цін.

Автор:
Тетяна Бесараб

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