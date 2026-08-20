Експорт агропродукції України у серпні склав лише 31% потенціалу

За 1–18 серпня Україна експортувала 899,6 тис. тонн агропродукції — лише близько 31% обсягу, який могла б поставити за умови повноцінної роботи логістики.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького.

Найскладніша ситуація із зерновими: їх експорт склав лише близько 20% потенційного обсягу, а висока вартість альтернативних маршрутів у багатьох випадках робить поставки збитковими.

За перші 18 днів серпня Україна експортувала:

зернових — 522 тис. тонн;

рослинних олій — 128 тис. тонн;

шротів — 86 тис. тонн;

олійних культур — 63 тис. тонн.

Основним обмеженням для експортерів залишається логістика. Альтернативні маршрути дозволяють підтримувати поставки олійних культур, однак для зернових їхня висока вартість суттєво погіршує економіку експорту.

За словами Висоцького, в окремих випадках витрати на доставку вже роблять продаж зерна за кордон збитковим. Це означає, що частина врожаю може залишатися в Україні довше, створюючи додаткове навантаження на потужності для зберігання.

Водночас Україна має потенціал збільшити поставки кукурудзи до ЄС. Очікується, що для експорту буде доступно близько 25 млн тонн кукурудзи, а скорочення власного виробництва в Євросоюзі може сформувати додатковий попит на українське зерно. Обмежувальним фактором знову залишається можливість фізично доставити продукцію покупцям.

Для внутрішнього ринку загрози дефіциту продовольства наразі немає. За оцінкою міністра, наявних виробничих потужностей достатньо для забезпечення потреб населення, хоча через атаки на виробничі підприємства та розподільчі центри в окремих випадках асортимент може тимчасово скорочуватися.

Нагадаємо, Україна раніше звернулася до ЄС по 220 млн євро підтримки аграріїв через ризик скорочення агроекспорту. Через атаки на порти Великої Одеси експорт агропродукції у 2026/2027 маркетинговому році може скоротитися з потенційних 64,4 млн тонн до 29,6 млн тонн.

Загалом за перші 13 днів серпня Україна експортувала 790,7 тисячі тонн аграрної продукції, що на 57,2% менше у порівнянні з аналогічним періодом липня, коли цей показник досягав 1,849 мільйона тонн.