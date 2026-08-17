Украина сократила экспорт агропродукции на 57%: что происходит с логистикой

За первые 13 дней августа Украина экспортировала 790,7 тысяч тонн аграрной продукции, что на 57,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом июля, когда этот показатель достигал 1,849 миллиона тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Spike Brokers .

В то же время, стоимость экспорта сократилась в меньшей степени — на 37,3%, до 478,8 миллиона долларов против 763,8 миллиона долларов месяцем ранее.

Ключевым фактором замедления стала зерновая группа грузов. Параллельно произошла существенная перестройка географии логистических путей. Отгрузка через морские порты просела, тогда как погрузка на автомобильные пункты пропуска и западные железнодорожные коридоры резко возросла.

Автомобильные и сухопутные перевозки

За 1-13 августа через автомобильные пункты пропуска было экспортировано 130,1 тысяч тонн агропродукции, что на 8,9% превышает июльский показатель в 119,5 тысяч тонн.

Наибольший рост автоэкспорта отмечен на венгерском направлении, где объемы увеличились на 32,9%. Поток через Словакию вырос на 28,0%, через Румынию – на 14,1%, а через Польшу – на 3,7%. Перевозки по Молдове остались почти на уровне июля, обнаружив незначительное отклонение в минус 1,9%.

В железнодорожном сегменте экспортные перевозки зерна и продукции помола упали до 201,7 тысяч тонн, что на 72% меньше, чем за аналогичный период июля. Однако в разрезе направлений зафиксированы противоположные тенденции.

Если через порты Одессы по железной дороге было транспортировано только 75,2 тысячи тонн (-88,5%), то сухопутными переходами перевезено 126,4 тысячи тонн против 70,1 тысячи тонн в июле, что означает рост на 80,5%.

В целом по состоянию на 12 августа по железной дороге перевезено 435,8 тысячи тонн зерновых грузов, что на 46,9% меньше июльского показателя и на 52,1% ниже уровня августа прошлого года.

Блокада морского направления

А морской железнодорожный канал остается самым слабым звеном логистики. Объемы транспортировки зерна в направлении портов Одессы упали на 88,5% - до 75,2 тысяч тонн.

Среднесуточная выгрузка в регионе Большой Одессы просела до 146 вагонов в сутки, а в сторону портов Дуная двигалось 1 320 зерновозов со среднесуточной выгрузкой 134 вагона.

Напомним, российские атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру фактически остановили движение в порты Большой Одессы. Это создает прямую угрозу экспорту более 30 млн тонн украинской агропродукции и стабильности мировых продовольственных рынков.