Пшениця дорожчає: ціни в Чикаго сягнули максимуму за три роки

На Чиказькій біржі ціни на пшеницю досягли максимуму з липня 2023 року через загрозу розширення бойових дій в Україні. Можлива ескалація загрожує зупинити експорт із Чорноморського регіону, який забезпечує понад 25% світового ринку зерна.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Вloomberg.

Напередодні котирування підскочили на 6,4%. Загалом від початку місяця пшениця подорожчала на 19% через перебої з поставками з Чорноморського регіону. Ф’ючерси на кукурудзу дещо знизилися після зростання на 2,5% у середу.

Скорочення експорту

Війна вже пошкодила порти та зернові термінали України, що обмежує експорт. За даними Міністерства сільського господарства України, експорт аграрної продукції цього сезону впав більш ніж наполовину порівняно з попередніми оцінками. Водночас очікується, що російські поставки пшениці у серпні скоротяться більш ніж на 50% у річному вимірі.

Росія та Україна разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. Обидві країни також є великими постачальниками ячменю, кукурудзи та соняшникової олії.

Ризики для імпортерів

"Якщо ми не досягнемо вирішення в Чорному морі та покращення доступу до судноплавства без загрози їхній безпеці, зростання продовжиться", – зазначив генеральний менеджер Advantage Grain Кріс Ніколау.

Через ризики в Чорному морі країни Близького Сходу, Африки та Азії змушені купувати дорожче зерно в Аргентині та Австралії. Додаткові витрати на логістику провокують ризик зростання цін на продуктові товари у світі.

Нагадаємо, за 1–18 серпня Україна експортувала 899,6 тис. тонн агропродукції — лише близько 31% обсягу, який могла б поставити за умови повноцінної роботи логістики. Найскладніша ситуація із зерновими: їх експорт склав лише близько 20% потенційного обсягу, а висока вартість альтернативних маршрутів у багатьох випадках робить поставки збитковими.