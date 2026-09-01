Зарплаты в Украине растут, но работников не хватает: прогноз НБУ

В Украине сохраняется дефицит работников, несмотря на то, что количество людей, которые ищут работу, в последние месяцы возросло. Из-за нехватки кадров работодатели конкурируют за специалистов и повышают зарплаты. В этом году Национальный банк ожидает роста реальных зарплат более чем на 12%.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Что происходит на рынке труда

Одним из вызовов остается несоответствие навыков кандидатов потребностям работодателей. Наиболее заметной эта проблема в сегменте рабочих профессий, где бизнесу сложно найти работников с необходимой квалификацией.

На фоне кадрового дефицита работодатели пытаются привлекать более широкий круг потенциальных работников. В частности, компании активнее ориентируются на молодежь и людей постарше, а также создают условия для возвращения ветеранов к профессиональной деятельности.

Впрочем, этих мер пока недостаточно для полного покрытия потребности бизнеса в кадрах. Поэтому работодателям приходится конкурировать за квалифицированных работников, в том числе за счет повышения уровня оплаты труда.

Реальные зарплаты растут

Дефицит работников остается одним из факторов стимулирующих повышение зарплат в Украине. По итогам прошлого года реальные зарплаты, то есть с учетом инфляции, в среднем выросли на 7%.

В этом году темпы роста могут быть еще выше. Национальный банк Украины ожидает, что реальные зарплаты возрастут более чем на 12%.

Повышение оплаты труда происходит как в частном секторе, так и государственном. В частности, в текущем году существенно увеличились оклады работников сферы образования.

Рост доходов населения поддерживает его покупательную способность и способствует сохранению потребительского спроса. В то же время, быстрое повышение зарплат имеет и отрицательную сторону — оно создает дополнительное давление на цены.

Таким образом, украинский рынок труда остается в ситуации, когда работодатели конкурируют за работников, а рост зарплат становится одним из главных инструментов привлечения и удержания кадров.

Напомним, в 2026 году работодатель может оплачивать обучение работника без налогообложения НДФЛ и военным сбором. Для этого обучение должно проходить в украинском учебном заведении, а его стоимость не должна превышать 25 941 грн в месяц.