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Зарплати в Україні зростають, але працівників не вистачає: прогноз НБУ

люди робота офіс
Кадровий дефіцит безпосередньо впливає на роботу українського бізнесу та економіку загалом. / Freepik

В Україні зберігається дефіцит працівників, попри те що кількість людей, які шукають роботу, останніми місяцями зросла. Через нестачу кадрів роботодавці конкурують за фахівців і підвищують зарплати. Цього року Національний банк очікує зростання реальних зарплат більш ніж на 12%.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Що відбувається на ринку праці

Одним із викликів залишається невідповідність навичок кандидатів потребам роботодавців. Найбільш помітною ця проблема є у сегменті робітничих професій, де бізнесу складно знайти працівників із необхідною кваліфікацією.

На тлі кадрового дефіциту роботодавці намагаються залучати ширше коло потенційних працівників. Зокрема, компанії активніше орієнтуються на молодь і людей старшого віку, а також створюють умови для повернення ветеранів до професійної діяльності.

Втім, цих заходів поки недостатньо для повного покриття потреби бізнесу в кадрах. Тому роботодавцям доводиться конкурувати за кваліфікованих працівників, у тому числі за рахунок підвищення рівня оплати праці.

Реальні зарплати зростають

Дефіцит працівників залишається одним із факторів, що стимулюють підвищення зарплат в Україні. За підсумками минулого року реальні зарплати, тобто з урахуванням інфляції, у середньому зросли на 7%.

Цього року темпи зростання можуть бути ще вищими. Національний банк України очікує, що реальні зарплати зростуть більш ніж на 12%.

Підвищення оплати праці відбувається як у приватному секторі, так і в державному. Зокрема, цього року суттєво збільшилися оклади працівників сфери освіти.

Зростання доходів населення підтримує його купівельну спроможність і сприяє збереженню споживчого попиту. Водночас швидке підвищення зарплат має і негативний бік — воно створює додатковий тиск на ціни.

Таким чином, український ринок праці залишається у ситуації, коли роботодавці конкурують за працівників, а зростання зарплат стає одним із головних інструментів залучення та утримання кадрів.

Нагадаємо, у 2026 році роботодавець може оплачувати навчання працівника без оподаткування ПДФО та військовим збором. Для цього навчання має проходити в українському закладі освіти, а його вартість не повинна перевищувати 25 941 грн за місяць.

Автор:
Ольга Опенько

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