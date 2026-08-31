Роботодавець може оплатити навчання працівника без податків: які умови

У 2026 році роботодавець може оплачувати навчання працівника без оподаткування ПДФО та військовим збором. Для цього навчання має проходити в українському закладі освіти, а його вартість не повинна перевищувати 25 941 грн за місяць.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Податкової служби.

Навчання за рахунок роботодавця

Роботодавець може оплачувати навчання свого працівника, і за певних умов така виплата не включатиметься до його оподатковуваного доходу.

Йдеться про навчання в українському закладі вищої або професійно-технічної освіти. При цьому його вартість не повинна перевищувати трикратний розмір мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня відповідного року.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8647 грн, тому неоподатковуваний ліміт для оплати навчання - 25 941 грн на місяць. У межах цієї суми працівник не сплачує ПДФО та військовий збір.

При цьому роботодавцю не обов’язково здійснювати оплату щомісяця. Він може перерахувати кошти одразу за кілька місяців або за весь період навчання. У такому разі ліміт визначається окремо за кожен повний або неповний місяць навчання.

Що буде, якщо навчання коштує дорожче

Якщо вартість навчання перевищує 25 941 грн на місяць, оподатковується лише сума перевищення, а не вся виплата.

Ця сума вважається додатковим благом працівника. З неї сплачуються ПДФО за ставкою 18% та військовий збір у розмірі 5%.

Чи потрібно декларувати оплату навчання

Якщо оплата відповідає вимогам Податкового кодексу та не перевищує встановлений ліміт, працівнику не потрібно декларувати отриману суму або самостійно сплачувати з неї податки.

Якщо ж вартість навчання перевищує неоподатковуваний ліміт, податки із суми перевищення нараховує, утримує та сплачує роботодавець як податковий агент. Окремо подавати декларацію лише через отримання такого доходу працівнику не потрібно.

Нагадаємо, українські компанії можуть залучити від €50 тис. до €200 тис. співфінансування на підготовку фахівців під власні кадрові потреби. Бізнес має покрити щонайменше половину вартості проєкту та подати заявку до 31 серпня 2026 року.