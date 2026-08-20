Бізнес може отримати до €200 тисяч на навчання працівників: як подати заявку

Українські компанії можуть залучити від €50 тис. до €200 тис. співфінансування на підготовку фахівців під власні кадрові потреби. Бізнес має покрити щонайменше половину вартості проєкту та подати заявку до 31 серпня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки та довкілля України.

Фінансування надається в межах конкурсу Skill Partnerships for Productivity. Компанія має реалізовувати проєкт разом із сертифікованим навчальним провайдером.

Кошти можна спрямувати на:

створення та оновлення навчальних програм під потреби компанії;

практичне та дуальне навчання;

підготовку викладачів і наставників на підприємствах;

оцінювання та сертифікацію професійних навичок.

Подаватися можуть приватні компанії, які працюють в Україні щонайменше три роки та мають від восьми працівників. Обов'язкова умова — бізнес повинен профінансувати не менше 50% загальної вартості проєкту.

Таким чином, програма дозволяє компаніям не лише шукати готових фахівців на ринку, а й частково за зовнішнє фінансування самостійно готувати працівників із потрібними навичками.

За словами заступниці міністра економіки та довкілля України Дарії Марчак, механізм має наблизити професійну підготовку до реальних потреб роботодавців.

Заявки приймають до 31 серпня, а відібрані проєкти планують оголосити у вересні 2026 року.

Нагадаємо, в Україні 78% роботодавців відчувають дефіцит кадрів. Через нестачу фахівців компанії дедалі частіше готові наймати людей без необхідного досвіду та навчати їх безпосередньо на роботі.