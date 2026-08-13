Робота з 16 років: як в Україні зростає зайнятість серед підлітків на тлі дефіциту кадрів

За перші 7 місяців 2026 року в Україні офіційно працевлаштувалися 5 015 неповнолітніх. Переважну більшість серед працюючої молоді становлять підлітки віком 16–17 років.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Опендатабот.

Регіональний розподiл та динамiка ринку працi

Понад половину від загальної кількості працевлаштованих неповнолітніх зафіксовано у двох регіонах:

Київ: 1 642 підлітки (майже кожен третій);

Дніпропетровська область: 1 100 дітей.

Разом на ці регіони припадає 55% усіх офіційно працюючих підлітків. Порівняно з періодом до повномасштабного вторгнення найвищі темпи зростання працевлаштування неповнолітніх зафіксовано на Івано-Франківщині та Дніпропетровщині (зростання більш ніж удвічі), а також у Києві (майже удвічі).

Водночас у віковій категорії 14–15 років офіційно працевлаштувалася лише 1 дитина — на Одещині. Для порівняння, у 2025 році таких дітей було п'ятеро, а до повномасштабної війни — сотні.

Запит роботодавців та умови праці

Експерти ринку праці зазначають, що дефіцит кадрів підштовхує бізнес активніше залучати молодь. За даними Work.ua, частка відкритих контактів у резюме кандидатів до 18 років зросла з 2,5% у 2021 році до 4,5% у 2025-му, і ця тенденція зберігається. Зокрема, у мережі "МакДональдз" підлітки 16–17 років вже становлять 15% працівників ресторанів.

Через Державну службу зайнятості цьогоріч роботу знайшли 225 неповнолітніх. Серед регіонів-лідерів за сприянням працевлаштуванню молоді через службу зайнятості — Івано-Франківська, Вінницька та Хмельницька області.

Згідно із законодавством України, офіційно працювати можна з 16 років (а з 14–15 років — за згодою батьків на легких роботах). Для підлітків 16–18 років встановлено скорочений робочий тиждень — до 36 годин, заборонено нічні зміни, надурочну роботу та встановлення випробувального терміну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано критичний розрив між потребами економіки та вибором професії молоді. Більшість молодих людей обирає спеціальності, які не відповідають пріоритетам відбудови країни.