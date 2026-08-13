Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,71

--0,15

EUR

51,62

--0,14

Готівковий курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,90

51,70

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Бізнес отримав більше свободи для валютних операцій: в ЄБА оцінили рішення НБУ

нбу, валюта
Бізнес отримав більше свободи для валютних операцій / НБУ

Європейська Бізнес Асоціація позитивно оцінила новий пакет валютної лібералізації НБУ, оскільки він закриває частину практичних проблем компаній із платежами за кордоном, корпоративними картками, виконанням експортних контрактів та виплатою дивідендів. Водночас бізнес очікує подальшого послаблення обмежень щодо "старих" боргів перед нерезидентами та репатріації дивідендів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

В ЄБА зазначають, що частина змін відповідає пропозиціям, які бізнес раніше передавав Національному банку.

Одним із найбільш практичних рішень для компаній в Асоціації називають збільшення можливостей використання гривневих корпоративних карток за кордоном. Ліміт на оплату товарів і послуг становитиме 400 тис. грн, а замість тижневих обмежень на зняття готівки запроваджено місячний ліміт у 140 тис. грн.

Для юридичних осіб також удвічі збільшено добовий ліміт на зняття готівки в Україні та за кордоном — зі 100 тис. до 200 тис. грн. Для компаній це розширює можливості оплачувати поточні господарські витрати, зокрема під час роботи за межами України.

Окреме значення для експортерів має дозвіл переказувати нерезидентам кошти для сплати штрафів, пені та бонусів, передбачених зовнішньоекономічними контрактами, у межах 10% вартості поставленого товару. Раніше валютні обмеження могли ускладнювати виконання таких договірних зобов’язань.

В ЄБА також звернули увагу на врегулювання репатріації дивідендів у випадках, коли компанія змінила організаційно-правову форму. Це має усунути окремі формальні перешкоди для міжнародних компаній.

Ще одна зміна дозволяє здійснювати валютні перекази для сплати реєстраційних внесків за участь у міжнародних заходах.

Водночас нинішній пакет не закриває всі запити корпоративного сектору. Бізнес продовжує очікувати розширення можливостей для обслуговування боргових зобов’язань перед нерезидентами, які виникли до запровадження валютних обмежень, подальшого розблокування виплати дивідендів за кордон та пом’якшення правил для розвитку українського ринку капіталу.

Нагадаємо, НБУ запустив великий пакет з пом’якшення валютних обмежень для бізнесу, фінансового сектору та населення, який запрацює з 11 серпня. Найбільше вони розраховані на українців, які перебувають за кордоном.

Автор:
Тетяна Гойденко

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності