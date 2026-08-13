Бізнес отримав більше свободи для валютних операцій: в ЄБА оцінили рішення НБУ

Європейська Бізнес Асоціація позитивно оцінила новий пакет валютної лібералізації НБУ, оскільки він закриває частину практичних проблем компаній із платежами за кордоном, корпоративними картками, виконанням експортних контрактів та виплатою дивідендів. Водночас бізнес очікує подальшого послаблення обмежень щодо "старих" боргів перед нерезидентами та репатріації дивідендів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

В ЄБА зазначають, що частина змін відповідає пропозиціям, які бізнес раніше передавав Національному банку.

Одним із найбільш практичних рішень для компаній в Асоціації називають збільшення можливостей використання гривневих корпоративних карток за кордоном. Ліміт на оплату товарів і послуг становитиме 400 тис. грн, а замість тижневих обмежень на зняття готівки запроваджено місячний ліміт у 140 тис. грн.

Для юридичних осіб також удвічі збільшено добовий ліміт на зняття готівки в Україні та за кордоном — зі 100 тис. до 200 тис. грн. Для компаній це розширює можливості оплачувати поточні господарські витрати, зокрема під час роботи за межами України.

Окреме значення для експортерів має дозвіл переказувати нерезидентам кошти для сплати штрафів, пені та бонусів, передбачених зовнішньоекономічними контрактами, у межах 10% вартості поставленого товару. Раніше валютні обмеження могли ускладнювати виконання таких договірних зобов’язань.

В ЄБА також звернули увагу на врегулювання репатріації дивідендів у випадках, коли компанія змінила організаційно-правову форму. Це має усунути окремі формальні перешкоди для міжнародних компаній.

Ще одна зміна дозволяє здійснювати валютні перекази для сплати реєстраційних внесків за участь у міжнародних заходах.

Водночас нинішній пакет не закриває всі запити корпоративного сектору. Бізнес продовжує очікувати розширення можливостей для обслуговування боргових зобов’язань перед нерезидентами, які виникли до запровадження валютних обмежень, подальшого розблокування виплати дивідендів за кордон та пом’якшення правил для розвитку українського ринку капіталу.

Нагадаємо, НБУ запустив великий пакет з пом’якшення валютних обмежень для бізнесу, фінансового сектору та населення, який запрацює з 11 серпня. Найбільше вони розраховані на українців, які перебувають за кордоном.