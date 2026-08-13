Бизнес получил больше свободы для валютных операций: в ЕБА оценили решение НБУ

Европейская Бизнес Ассоциация положительно оценила новый пакет валютной либерализации НБУ, поскольку он закрывает часть практических проблем компаний с платежами за рубежом, корпоративными картами, выполнением экспортных контрактов и выплатой дивидендов. В то же время бизнес ожидает дальнейшего ослабления ограничений "старых" долгов перед нерезидентами и репатриации дивидендов.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на ЕБА.

В ЕБА отмечают, что часть изменений отвечает предложениям, которые бизнес передавал ранее Национальному банку.

Одним из наиболее практичных решений для компаний в Ассоциации называют увеличение возможностей использования гривневых корпоративных карт за рубежом. Лимит на оплату товаров и услуг составит 400 тыс. грн, а вместо недельных ограничений на снятие наличных введен месячный лимит в 140 тыс. грн.

Для юридических лиц также вдвое увеличен суточный лимит на снятие наличных денег в Украине и за рубежом - со 100 тыс. до 200 тыс. грн. Для компаний это расширяет возможности оплачивать текущие хозяйственные расходы, в частности, при работе за пределами Украины.

Отдельное значение для экспортеров имеет разрешение перечислять нерезидентам средства для уплаты штрафов, пеней и бонусов, предусмотренных внешнеэкономическими контрактами, в пределах 10% стоимости поставленного товара. Ранее валютные ограничения могли затруднять выполнение таких договорных обязательств.

В ЕБА также обратили внимание на урегулирование репатриации дивидендов в случаях, когда компания сменила организационно-правовую форму. Это должно устранить отдельные формальные препятствия для международных компаний.

Еще одно изменение позволяет осуществлять валютные переводы по уплате регистрационных взносов за участие в международных мероприятиях.

В то же время, нынешний пакет не закрывает все запросы корпоративного сектора. Бизнес продолжает ожидать расширения возможностей обслуживания долговых обязательств перед нерезидентами, возникшими до введения валютных ограничений, дальнейшего разблокирования выплаты дивидендов за границу и смягчения правил для развития украинского рынка капитала.

Напомним, НБУ запустил большой пакет по смягчению валютных ограничений для бизнеса, финансового сектора и населения, заработавшего с 11 августа. Больше всего они рассчитаны на украинцев, находящихся за границей.