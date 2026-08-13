Румунія залишилася без атомної енергії через обміління Дунаю: країна перейшла на імпорт

Румунія повністю зупинила роботу єдиної в країні АЕС "Чернавода" через критичне зниження рівня води в Дунаї. Країна втратила генерацію в 680 МВт і вперше була змушена купувати електроенергію за кордоном у денний час.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Digi24.

Час відключення та потужність станції

Відключення реактора №2 розпочалося о 7:00, а до 11:00 станція повністю припинила постачання енергії до системи. Раніше через спеку та обміління Дунаю зупинили перший енергоблок. Станція забезпечувала близько 20% від загального виробництва електроенергії в країні, продукуючи 680 МВт.

Через відключення АЕС Румунія почала імпортувати електроенергію в обідній час для покриття дефіциту.

Причини зупинки реакторів

Основними причинами відключення стали тривала спека та зниження рівня води в річці Дунай, яка використовується для охолодження систем. Для збільшення потоку води до станції намагалися розчистити скельні породи та затопили чотири баржі, однак це не дало необхідного результату.

"Рішення про контрольоване зупинення блоку №2 зумовлене постійним значним зниженням рівня річки Дунай... Залежно від розвитку прогнозів щодо рівня Дунаю, фахівці Чернаводської АЕС приймуть рішення про повторне підключення атомних блоків", — компанія Nuclearelectrica, яка керує станцією.

"Це було поєднання неправильних рішень, зміни міністрів, політики, некомпетентності та, можливо, іноді навіть злої волі", — тимчасовий прем’єр-міністр Румунії Ілліє Боложан.

За попередніми прогнозами гидрологів, відновлення роботи АЕС відбудеться не раніше ніж за десять днів, оскільки рівень Дунаю продовжує знижуватися.

Вплив на споживачів

Згідно з офіційною заявою компанії, утримання реакторів у безпечному зупиненому стані не загрожує персоналу, населенню чи довкіллю.

Представники влади запевняють, що зупинка АЕС не вплине на побутових споживачів, лікарні, школи, поліцію та інші життєво важливі служби. У разі критичного дефіциту обмеження стосуватимуться лише великих промислових підприємств.

Раніше повідомлялося, що в Румунії підірвали скелю на Дунаї, щоб врятувати АЕС "Чернавода" від повної зупинки.