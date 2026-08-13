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Україна встановила рекорд з експорту яблук: куди відправляють урожай

яблука
Експорт українських яблук сягнув 22 тисяч тонн / Depositphotos

Українські агрокомпанії суттєво наростили зовнішні поставки яблук у нинішньому сезоні. За період із липня 2025 року по квитень 2026 року Україна експортувала понад 22 тисячі тонн цієї продукції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на AgroTimes.

Паралельно з цим спостерігається стрімке падіння закупівель іноземного фрукту: за аналогічний період імпорт яблук в Україну скоротився до близько 5,5 тисячі тонн.

Для порівняння, у сезоні 2024/25 років країна відвантажила на зовнішні ринки близько 16,8 тисячі тонн яблук, тоді як ввезла 18,2 тисячі тонн, закривши аналогічний період із від’ємним торговельним сальдо.

Головною причиною позитивної динаміки експерти називають збільшення валового збору товарного яблука. За словами керівника компанії USPA Fruit Володимира Гуржія, це дозволило повністю покрити внутрішній попит на ринку та водночас наростити обсяги відвантажень для іноземних покупців.

Географія постачань української фруктової продукції залишається стабільною. Основними імпортерами українських яблук у поточному сезоні виступають:

  • Об’єднані Арабські Емірати;
  • Саудівська Аравія;
  • Узбекистан;
  • Туреччина;
  • Швеція.

Нагадаємо, у сезоні 2024/25 Україна експортувала на зовнішні ринки 16,8 тис. тонн яблук, загальна вартість яких становила $10,1 млн. Цей показник на 64% менший, ніж у сезоні 2023/24, коли експорт яблук сягнув 47 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що попри несприятливі погодні умови навесні, підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Натомість новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Автор:
Тетяна Бесараб

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