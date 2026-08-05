Садівники прогнозують зниження цін на яблука до 20%: що чекає ринок у новому сезоні

Більшість українських садівників очікує падіння гуртових цін на яблука у січні–травні 2027 року через зростання врожаю та складнішу логістику.

Про це повідомляє Delo.ua, з посиланням на результати опитування EastFruit учасників ринку.

Серед респондентів з чіткою позицією 43% очікують зниження цін, 29% — зростання, а ще 29% не передбачають змін. Найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%, про що заявили 25% опитаних. Ще 14% очікують падіння понад 21%.

Фактори впливу на ціни

"В 2026 році, за попередніми оцінками, врожай яблук в Україні суттєво збільшиться. Крім того, є багато інших факторів, що будуть тиснути на ціни, таких, наприклад, як стрімке збільшення витрат на експорт морем і зростання врожаю яблука в Молдові і Туреччині", — зазначив економіст інвестиційного департаменту FAO (Food and Agriculture Organization — Продовольча сільськогосподарська організіція ООН) Андрій Ярмак.

Експорт та альтернативні ринки

За словами Ярмака, витрати на морську логістику зростають, що ускладнює збут. Водночас зростання збору в Молдові та Туреччині створює додатковий тиск на ринок.

Аналітики вважають, що частину надлишкової пропозиції можуть поглинути країни Центральної Азії та Кавказу, зокрема Грузія, Казахстан та Узбекистан, де очікується зниження врожаю. Якщо виробники почнуть агресивно розпродавати фрукти під час збирання, ціни в другій половині сезону (січень – червень 2027 року) можуть залишитися на рівні поточного року.

Раніше повідомлялося, що попри несприятливі погодні умови навесні, підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Натомість новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.