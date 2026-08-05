Садоводы прогнозируют снижение цен на яблоки до 20%: что ждет рынок в новом сезоне

Большинство украинских садоводов ожидают падения оптовых цен на яблоки в январе-мае 2027 года из-за роста урожая и более сложной логистики.

Об этом сообщает Delo.ua, ссылаясь на результаты опроса EastFruit участников рынка.

Среди респондентов с четкой позицией 43% ожидают снижения цен, 29% роста, а еще 29% не предполагают изменений. Самым распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%, о чем заявили 25% опрошенных. Еще 14% ожидают падения более 21%.

Факторы влияния на цены

"В 2026 году, по предварительным оценкам, урожай яблок в Украине существенно увеличится. Кроме того, есть много других факторов, которые будут давить на цены, таких, например, как стремительное увеличение расходов на экспорт морем и рост урожая яблока в Молдове и Турции", - отметил экономист инвестиционного департамента FAO (Food and Agriculture Organization — Продовольственная сельскохозяйственная организация ООН) Андрей Ярмак.

Экспорт и альтернативные рынки

По словам Ярмака, расходы на морскую логистику растут, что усложняет сбыт. В то же время, рост сбора в Молдове и Турции создает дополнительное давление на рынок.

Аналитики считают, что часть избыточного предложения могут поглотить страны Центральной Азии и Кавказа, включая Грузию, Казахстан и Узбекистан, где ожидается снижение урожая. Если производители начнут агрессивно распродавать фрукты во время уборки, цены во второй половине сезона (январь – июнь 2027 года) могут остаться на уровне текущего года.

Ранее сообщалось, что несмотря на неблагоприятные погодные условия весной, оснований ожидать существенного сокращения урожая яблок в Украине нет. Новый сезон может принести больший валовой сбор, чем в прошлом году.