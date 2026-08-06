Украина приблизилась к созданию новой системы ПВО: что известно о проекте Freyja

Главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман сообщил о завершении первого международного интеграционного трека в рамках проекта Freyja.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.

О проекте Freyja

"Привет, сегодня первый международный интеграционный трек по проекту "Фрея" завершен", - написал Штиллерман.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Украина рассчитывает предоставить прототип европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны Freyja в первой половине 2027 года.

По информации агентства, которое ссылалось на координирующего проект заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давида Алояна, Киев стремится завершить создание прототипа уже в следующем году и рассчитывает на поддержку европейских партнеров в разработке системы, способной перехватывать российские ракеты.

Экономичность и технические особенности Freyja

Главная цель проекта — сделать цену одной ракеты-перехватчика менее 1 млн евро. Это в 4–6 раз дешевле американских ракет к системам Patriot.

Комплекс имеет открытую систему, позволяющую легко заменять компоненты, в том числе радары разных европейских производителей. Сама же пусковая установка будет одновременно содержать от четырех до шести ракет.

Пока единственным средством в арсенале Украины, способным надежно сбивать российские баллистические ракеты, остается американская система Patriot. Однако снабжение ракет к ней ограничено длительным циклом производства и дефицитом.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет производить перехватчики для Patriot вместе с Raytheon. Совместное производство станет важным шагом по укреплению украинской системы ПВО.