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Украина приблизилась к созданию новой системы ПВО: что известно о проекте Freyja
Главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штиллерман сообщил о завершении первого международного интеграционного трека в рамках проекта Freyja.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил главный конструктор и совладелец оборонной компании Fire Point Денис Штилерман.
О проекте Freyja
"Привет, сегодня первый международный интеграционный трек по проекту "Фрея" завершен", - написал Штиллерман.
Ранее агентство Reuters сообщало, что Украина рассчитывает предоставить прототип европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны Freyja в первой половине 2027 года.
По информации агентства, которое ссылалось на координирующего проект заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давида Алояна, Киев стремится завершить создание прототипа уже в следующем году и рассчитывает на поддержку европейских партнеров в разработке системы, способной перехватывать российские ракеты.
Экономичность и технические особенности Freyja
Главная цель проекта — сделать цену одной ракеты-перехватчика менее 1 млн евро. Это в 4–6 раз дешевле американских ракет к системам Patriot.
Комплекс имеет открытую систему, позволяющую легко заменять компоненты, в том числе радары разных европейских производителей. Сама же пусковая установка будет одновременно содержать от четырех до шести ракет.
Пока единственным средством в арсенале Украины, способным надежно сбивать российские баллистические ракеты, остается американская система Patriot. Однако снабжение ракет к ней ограничено длительным циклом производства и дефицитом.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина будет производить перехватчики для Patriot вместе с Raytheon. Совместное производство станет важным шагом по укреплению украинской системы ПВО.