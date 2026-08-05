Украина просит 300 ракет Patriot: на сколько российских атак их хватит

Украина просит партнеров предоставить 300 ракет-перехватчиков для систем Patriot к началу зимы. При более экономном сценарии этого запаса хватит примерно на 7–10 крупных российских атак с применением баллистических ракет.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Без защиты от баллистики: почему Украине не хватает Patriot и чем их заменить".

Во время одного масштабного удара Россия может использовать 30–40 баллистических ракет, по словам президента Владимира Зеленского. Такие атаки происходят от трех до пяти раз в месяц.

Если тратить один перехватчик на одну цель, пакета из 300 ракет хватило бы на 7,5–10 атак. При нынешней интенсивности это примерно полтора-три месяца защиты.

Однако на практике по одной баллистической цели может запускаться более одного перехватчика, чтобы повысить вероятность поражения. Поэтому реальный срок использования такого запаса может быть короче.

300 ракет равны почти половине годового производства PAC-3 MSE

В 2025 году Lockheed Martin поставила рекордные 620 ракет PAC-3 MSE — основных перехватчиков для борьбы со сложными баллистическими угрозами. Следовательно, запрос Украины на 300 ракет составляет примерно 48% всего прошлогоднего выпуска этой модификации.

В то же время, украинский пакет может состоять из разных типов ракет для Patriot, в частности PAC-3 MSE и GEM-T. Поэтому это сравнение показывает только масштаб потребности, а не точный состав будущего снабжения.

Lockheed Martin и Пентагон договорились увеличить годовую производственную мощность PAC-3 MSE примерно с 600 до 2000 единиц. Однако выйти на такой уровень планируется только к концу 2030 года.

Мировые запасы Patriot резко сократились

Дефицит ракет обострился из-за одновременного высокого спроса со стороны Украины, США и американских партнеров на Ближнем Востоке. По публичной оценке аналитиков CSIS, запас перехватчиков Patriot в США после боевых запусков мог сократиться по меньшей мере на 65%.

Поэтому 300 ракет, которых просит Украина, рассматриваются, прежде всего, как аварийный запас на зимний период, а не как долгосрочное решение проблемы.

Напомним, Минобороны ускоряет поставки Украине ракет Patriot, способных перехватывать "Кинжалы", "Цирконы" и другие сложные воздушные цели.