Україна наблизилася до створення нової системи ППО: що відомо про проєкт Freyja

Головний конструктор і співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман повідомив про завершення першого міжнародного інтеграційного треку в межах проєкту Freyja.

Як пише Delo.ua, про це повідомив головний конструктор та співвласник оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман.

Про проєкт Freyja

"Вітаю, сьогодні перший міжнародний інтеграційний трек по проєкту "Фрея" завершений", – написав Штілерман.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Україна розраховує представити прототип європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони Freyja у першій половині 2027 року.

За інформацією агентства, яке посилалося на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна, що координує проєкт, Київ прагне завершити створення прототипу вже наступного року та розраховує на підтримку європейських партнерів у розробці системи, здатної перехоплювати російські ракети.

Економічність та технічні особливості Freyja

Головна мета проєкту — зробити ціну однієї ракети-перехоплювача меншою за 1 млн євро. Це у 4–6 разів дешевше за американські ракети до систем Patriot.

Комплекс має відкриту систему, що дозволяє легко замінювати компоненти, зокрема радари різних європейських виробників. Сама ж пускова установка одночасно міститиме від чотирьох до шести ракет.

Наразі єдиним засобом в арсеналі України, здатним надійно збивати російські балістичні ракети, залишається американська система Patriot. Проте постачання ракет до неї обмежене тривалим циклом виробництва та дефіцитом.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна вироблятиме перехоплювачі для Patriot разом із Raytheon. Спільне виробництво стане важливим кроком для зміцнення української системи ППО.