Уряд спростив правила для інвесторів у "зелену" енергетику: що зміниться для бізнесу

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про оновлення правил проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки для проєктів відновлюваної енергетики. Запуск перших аукціонів за новими правилами заплановано вже на осінь поточного року.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

За його словами, головна мета урядових змін — спростити участь інвесторів у проєктах та залучити додатковий капітал у будівництво нової генерації.

Ключові зміни для інвесторів

Оновлений механізм передбачає впровадження нових інструментів фінансового забезпечення.

Зокрема, учасники аукціонів отримають можливість надавати гарантії безпосередньо ДП "Гарантований покупець" як альтернативу традиційній банківській гарантії. Це забезпечує більшу гнучкість для бізнесу та знижує загальне фінансове навантаження на девелоперів.

Окрім цього, уряд ухвалив рішення про зменшення розміру самих банківських гарантій. Це дозволить компаніям не заморожувати значні обсяги оборотних коштів на етапі торгів, а спрямовувати їх безпосередньо на будівельні роботи.

Також для інвесторів розширено строки підтвердження приєднання нових об’єктів ВДЕ до електричних мереж.

Уряд розраховує, що створення вигідніших умов стимулюватиме зростання власного виробництва електроенергії, що є критично важливим для забезпечення енергетичної стійкості держави в умовах постійних російських атак на інфраструктуру.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року в Україні введено в експлуатацію 70 вітроенергетичних установок. Їхня загальна потужність становить 414,8 МВт. Інвестори закладають довгострокові плани: згідно з опитуванням учасників УВЕА, девелоперський портфель нових проєктів, запланованих до реалізації на період 2027–2033 років, уже перевищує 10 ГВт.