На Волині планують збудувати вітроелектростанцію потужністю 50 МВт: деталі проєкту

У Волинській області розпочалося громадське обговорення проєкту будівництва вітроелектростанції загальною потужністю 50 МВт. Реалізовувати його буде компанія ТОВ Західна ВЕС 5 на території Ковельського району.

Як пише Delo.ua, про це інформує консалтингова компанія ЕxРro.

Проєкт передбачає встановлення близько 14 вітроенергетичних установок потужністю від 3,5 до 8 МВт кожна. Остаточну модель турбін визначать під час розробки робочого проєкту. Висота башти планується до 175 метрів, діаметр ротора — до 180 метрів. Для однієї установки знадобиться приблизно 1 гектар землі.

Очікувана річна генерація електроенергії становитиме приблизно 172 тисячі мегават-годин. Відстань від турбін до найближчої житлової забудови має бути не меншою за 700 метрів. Відстань між окремими турбінами — близько 400 метрів, залежно від особливостей рельєфу і вітрових умов.

Проєкт реалізує ТОВ Західна ВЕС 5, яке входить до корпоративної групи ТКС, що працює у сфері будівництва, нерухомості та відновлюваної енергетики. За даними YouControl, товариство було зареєстровано у серпні 2025 року. Розмір його статутного капіталу становить 50000грн. Кінцевим бенефіціарним власником є Іван Торський.

Після завершення громадського обговорення та отримання висновку з оцінки впливу на довкілля компанія зможе перейти до наступних етапів реалізації проєкту.

Раніше повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть до 50 млн євро кредиту на будівництво вітрової електростанції потужністю 189 МВт у Волинській області.