ЄБРР виділить 50 млн євро на будівництво вітропарку OKKO на Волині

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть до 50 млн євро кредиту на будівництво вітрової електростанції потужністю 189 МВт у Волинській області. Проєкт реалізують компанії, що входять до групи OKKO.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на орієнтовний план дій ЄБРР на Конференції з відновлення України URC 2026.

Угоду планують підписати в межах конференції. Кошти отримають ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", які реалізують проєкт вітрової електростанції потужністю 189 МВт.

Загальний обсяг боргового фінансування становить 191,3 млн євро. Кошти нададуть п’ять міжнародних фінансових установ:

ЄБРР — до 50 млн євро;

IFC — 42 млн євро;

BSTDB;

BI Ukraine Limited;

Swedfund International AB.

Проєкт також отримає гарантійну підтримку та технічну допомогу в межах програми Ukraine Investment Framework Hi-Bar Європейського Союзу.

Залучене фінансування спрямують на закупівлю вітрових турбін, будівництво інфраструктури електростанції, проведення цивільних та електротехнічних робіт, а також створення супутньої інфраструктури.

Позичальники перебувають під контролем VI.AN Holding, яка входить до складу OKKO Group.

Раніше ЄБРР уже схвалив виділення до 50 млн євро на цей проєкт, а IFC погодила кредит у розмірі 42 млн євро.

Нагадаємо, ОККО планує звести нову вітрову електричну станцію потужністю до 80 МВт на території Сокальської територіальної громади Шептицького району Львівської області (за межами населених пунктів).