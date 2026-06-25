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ЄБРР виділить 50 млн євро на будівництво вітропарку OKKO на Волині
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть до 50 млн євро кредиту на будівництво вітрової електростанції потужністю 189 МВт у Волинській області. Проєкт реалізують компанії, що входять до групи OKKO.
Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на орієнтовний план дій ЄБРР на Конференції з відновлення України URC 2026.
Угоду планують підписати в межах конференції. Кошти отримають ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", які реалізують проєкт вітрової електростанції потужністю 189 МВт.
Загальний обсяг боргового фінансування становить 191,3 млн євро. Кошти нададуть п’ять міжнародних фінансових установ:
- ЄБРР — до 50 млн євро;
- IFC — 42 млн євро;
- BSTDB;
- BI Ukraine Limited;
- Swedfund International AB.
Проєкт також отримає гарантійну підтримку та технічну допомогу в межах програми Ukraine Investment Framework Hi-Bar Європейського Союзу.
Залучене фінансування спрямують на закупівлю вітрових турбін, будівництво інфраструктури електростанції, проведення цивільних та електротехнічних робіт, а також створення супутньої інфраструктури.
Позичальники перебувають під контролем VI.AN Holding, яка входить до складу OKKO Group.
Раніше ЄБРР уже схвалив виділення до 50 млн євро на цей проєкт, а IFC погодила кредит у розмірі 42 млн євро.
Нагадаємо, ОККО планує звести нову вітрову електричну станцію потужністю до 80 МВт на території Сокальської територіальної громади Шептицького району Львівської області (за межами населених пунктів).