Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,87

--0,01

EUR

50,88

--0,22

Готівковий курс:

USD

44,96

44,85

EUR

51,45

51,25

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

ЄБРР виділить 50 млн євро на будівництво вітропарку OKKO на Волині

ЄБРР виділить 50 млн євро на будівництво вітропарку OKKO на Волині
ЄБРР виділить 50 млн євро на будівництво вітропарку OKKO на Волині

Європейський банк реконструкції та розвитку надасть до 50 млн євро кредиту на будівництво вітрової електростанції потужністю 189 МВт у Волинській області. Проєкт реалізують компанії, що входять до групи OKKO.

Як інформує Delo.ua, про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на орієнтовний план дій ЄБРР на Конференції з відновлення України URC 2026.

Угоду планують підписати в межах конференції. Кошти отримають ТОВ "Волинь Вест Вінд-2" та ТОВ "Волинь Вест Вінд-3", які реалізують проєкт вітрової електростанції потужністю 189 МВт.

Загальний обсяг боргового фінансування становить 191,3 млн євро. Кошти нададуть п’ять міжнародних фінансових установ:

  • ЄБРР — до 50 млн євро;
  • IFC — 42 млн євро;
  • BSTDB;
  • BI Ukraine Limited;
  • Swedfund International AB.

Проєкт також отримає гарантійну підтримку та технічну допомогу в межах програми Ukraine Investment Framework Hi-Bar Європейського Союзу.

Залучене фінансування спрямують на закупівлю вітрових турбін, будівництво інфраструктури електростанції, проведення цивільних та електротехнічних робіт, а також створення супутньої інфраструктури.

Позичальники перебувають під контролем VI.AN Holding, яка входить до складу OKKO Group.

Раніше ЄБРР уже схвалив виділення до 50 млн євро на цей проєкт, а IFC погодила кредит у розмірі 42 млн євро.

Нагадаємо, ОККО планує звести нову вітрову електричну станцію потужністю до 80 МВт на території Сокальської територіальної громади Шептицького району Львівської області (за межами населених пунктів). 

Автор:
Тетяна Гойденко