ОККО збудує на Львівщині новий вітровий парк потужністю до 80 МВт: деталі проєкту

Компанія ОККО планує звести нову вітрову електричну станцію потужністю до 80 МВт на території Сокальської територіальної громади Шептицького району Львівської області (за межами населених пунктів).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

Технічні характеристики проєкту

Основні параметри об’єкта включають:

встановлення до 10 вітроенергетичних установок;

одинична потужність кожного вітряка — до 8 МВт;

висота башти — до 200 м;

орієнтовний термін роботи станції — 35 років.

Згідно з описом проєкту: "Генерація електроенергії здійснюватиметься за рахунок відновлюваного джерела енергії – вітру... термін експлуатації... може бути продовжений залежно від технічних характеристик обраного типу основного обладнання".

На даний момент компанія орендує 10 земельних ділянок загальною площею 3,1 га біля Сокаля. У перспективі планується, що вітрова електростанція займатиме територію площею 10 га.

Проєкт реалізує ТзОВ "Захід Вітер", 100% акцій якого належать ТзОВ "Вінд Солар Інвест". За даними YouControl, кінцевим бенефіціаром компанії є власник групи ОККО Віталій Антонов.

Як зазначає видання, попереднім власником проєкту була група бізнесменів на чолі з Андрієм Табінським, проте у квітні 2026 року контроль над компанією повністю перейшов до структур ОККО.

Масштаби енергетичного напряму ОККО

Для групи це вже четвертий великий проєкт у сфері вітроенергетики. Наразі компанія володіє такими активами:

ВЕС у селищі Іваничі (Волинська область) потужністю 147 МВт;

ВЕС у селі Затурці (Волинська область) потужністю 192 МВт;

проєкт ВЕС на межі Тернопільської та Хмельницької областей на 272 МВт (викуплений у компанії "Вінд Енерджі Солар" у квітні 2026 року).

Про ОККО

OKKO Group об'єднує понад 10 різнопрофільних бізнесів у сфері виробництва, торгівлі, будівництва, страхових, сервісних та інших послуг. Флагманською компанією групи є концерн "Галнафтогаз", який управляє однією з найбільших автозаправних мереж в Україні під брендом "ОККО", що налічує близько 400 автозаправних комплексів.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть до 50 млн євро довгострокового кредиту на будівництво нової вітрової електростанції