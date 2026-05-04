ОККО построит во Львовской области новый ветровой парк мощностью до 80 МВт: детали проекта

ВЭС, ветроэлектростанция
ОККО построит новую ВЭС во Львовской области / Freepik

Компания ОККО планирует построить новую ветровую электрическую станцию мощностью до 80 МВт на территории Сокальской территориальной громады Шептицкого района Львовской области (за пределами населенных пунктов).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Zaxid.net.

Технические характеристики проекта

Основные параметры объекта включают в себя:

  • установка до 10 ветроэнергетических установок;
  • единичная мощность каждой ветряной мельницы — до 8 МВт;
  • высота башни – до 200 м;
  • ориентировочный срок работы станции – 35 лет.

Согласно описанию проекта: "Генерация электроэнергии будет производиться за счет возобновляемого источника энергии – ветра... срок эксплуатации... может быть продлен в зависимости от технических характеристик выбранного типа основного оборудования".

В настоящее время компания арендует 10 земельных участков общей площадью 3,1 га возле Сокаля. В перспективе планируется, что ветровая электростанция будет занимать территорию площадью 10 га.

Проект реализует ООО "Запад Ветер", 100% акций которого принадлежат ООО "Винд Солар Инвест". По данным YouControl, конечным бы энефициаром компании является владелец группы ОККО Виталий Антонов.

Предыдущим владельцем проекта была группа бизнесменов во главе с Андреем Табинским, однако в апреле 2026 года контроль над компанией полностью перешел в структуры ОККО.

Масштабы энергетического направления ОККО

Для группы это уже четвертый крупный проект в сфере ветроэнергетики. В настоящее время компания владеет следующими активами:

  • ВЭС в поселке Иваничи (Волынская область) мощностью 147 МВт;
  • ВЭС в селе Затурцы (Волынская область) мощностью 192 МВт;
  • проект ВЭС на границе Тернопольской и Хмельницкой областей на 272 МВт (выкуплен у компании "Винд Энерджи Солар" в апреле 2026 года).

Об ОККО

OKKO Group объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Флагманской компанией группы является концерн "Галнефтегаз", управляющий одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом "ОККО", насчитывающий около 400 автозаправочных комплексов.

Напомним, в апреле сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит до 50 млн евро долгосрочного кредита на строительство новой ветровой электростанции.

Автор:
Татьяна Ковальчук