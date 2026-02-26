От АЗС до ветропарков: ОККО инвестировала $515 млн за время войны

Четыре года большой войны Четыре года большой войны

С начала полномасштабного вторжения группа компаний ОККО инвестировала в развитие $515 млн. Об этом в комментарии Delo.ua рассказал СЕО группы Василий Даниляк в рамках спецпроекта "4 года большой войны — 4 урока выдержки".

"За четыре года полномасштабной войны группа ОККО уплатила в бюджет почти 70 млрд грн налогов. Кроме этого, компания направила 3,8 млрд грн финансовой помощи в поддержку ВСУ, восстановление разрушенной инфраструктуры и гуманитарные проекты. Параллельно за этот же период ОККО инвестировала сумму, эквивалентную $515 млн в развитие собственных бизнес-проектов — как в традиционном для компании топливном ритейле, так и в новых сегментах экономики", — сказал топ-менеджер.

По его словам, в течение 2022-2023 годах группа ОККО сосредоточила значительные усилия на стабилизации рынка нефтепродуктов, налаживании новых логистических маршрутов поставки горючего и обеспечении бесперебойной работы сети АЗК в условиях военного положения.

В результате боевых действий было повреждено более 50 АЗК компании, часть из них пришлось закрыть, еще часть оказалась на временно оккупированных территориях. От вражеских атак пострадали также нефтебазы, а доступ к Херсонской нефтеперевалке, приобретенной накануне войны, до сих пор отсутствует.

ОККО также реализовала масштабный ребрендинг АЗК: обновление интерьеров и экстерьеров, оптимизацию пространства, внедрение современного оборудования и технологий. За последние три года такие работы проведены более чем на 100 АЗК, инвестиции превысили $50 млн.

Основной объем инвестиций в 2022–2025 годах, особенно за последние два года, компания направила в направления, которые развивает параллельно с флагманским бизнесом, — энергетику и агропромышленный комплекс.

ОККО реализует ряд проектов, направленных на развитие возобновляемой генерации и повышение устойчивости энергосистем Украины. Среди них – масштабные проекты по созданию объектов ветровой энергетики. Речь идет о долгосрочной инфраструктурной инвестиции, которая формирует основу для энергетической независимости и устойчивого развития в будущем.

Реализация проектов происходит поэтапно и с учетом факторов безопасности. Общие инвестиции в первый проект составили около €200 млн, а в течение следующих 4–5 лет планируется инвестировать в энергетику еще ориентировочно €750 млн. Кроме того, компания стала одной из первых в Украине, реализовавших проект по установке промышленных систем хранения электроэнергии, и развивает это направление бизнеса.

Сотрудничество с международными финансовыми институтами

Даниляк рассказал, что для этих проектов ОККО привлекла финансирование Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, а также Черноморского банка торговли и развития. В целом, в течение полномасштабной войны компания уже привлекла или финально близка к привлечению примерно $500 млн долгосрочного финансирования от международных финансовых институтов.

В июне 2024 года на Конференции по восстановлению Украины в Берлине ОККО и ЕБРР подписали кредитное соглашение на €60 млн для строительства завода по производству биоэтанола. Предприятие мощностью 85 тысяч тонн биоэтанола в год (а также 40 тысяч тонн кормовых продуктов) должно заработать до конца 2026 года.

Параллельно в рамках этой же конференции компания заключила кредитное соглашение с ЕБРР, МФК и ЧБТР по финансированию первого ветрового энергетического проекта на сумму 157 млн евро. Следующим шагом стало подписание в 2025 году в Риме мандатных писем с теми же с институтами о финансировании второго ветрового проекта в размере €218 млн евро. Среди других инвестиционных проектов – развитие агробизнеса и земельного банка, добыча природного газа, оснащение АЗК солнечными электростанциями, а также развитие сети скоростных электрочарджеров.

Об ОККО

OKKO Group объединяет более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг. Флагманской компанией группы является концерн "Галнафтогаз", управляющий одной из крупнейших автозаправочных сетей в Украине под брендом "ОККО", которая насчитывает около 400 автозаправочных комплексов.

Основателем и конечным бенефициаром группы Виталий Антонов.

Напомним, ОККО Group начала строительство всесезонного горного курорта GORO Mountain Resort. Он будет расположен у подножия горного массива Высокий Верх на высоте 650 м над уровнем моря, вблизи сел Волосянка и Верхняя Рожанка во Львовской области.

На территории планируют в течение 15 лет построить 41 лыжную трассу длиной 75 км с 342 га заснежения, 17,5 км подъемников, из которых две современные гондольные канатные дороги и 11 кресельных канатных дорог, а также Welcome- и Mountain-центры.