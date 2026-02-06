Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,14

--0,03

EUR

50,90

--0,14

Наличный курс:

USD

43,15

43,01

EUR

51,20

51,00

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

OKKO досрочно запустила ВЭС на Волыни: 100 тысяч потребителей получат дополнительные часы электроэнергии

ВЕС
На Волыни заработала новая ВЭС. / Freepik

Группа компаний ОККО досрочно запустила в Волынской области ветровую электростанцию мощностью 90 МВт. Уже больше недели станция передает электроэнергию в общую сеть бесплатно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он объяснил, что из-за морозов, работу ветропарка начали раньше, чем была запланирована коммерческая эксплуатация объекта.

же больше недели ВЭС бесплатно отдает электроэнергию в энергосистему Украины с целью минимизации возникших в текущих условиях дефицитов", — отметил Герус.

По его словам, работа этой ВЭС обеспечит несколько дополнительных часов электроснабжения более 100 тыс. украинцев. В феврале запланировано ввод в эксплуатацию еще 60 МВт, а в первой половине следующего года еще дополнительные 190 МВт объектов ВЭС.

Ранее АМКУ предоставил разрешение группе компаний ОККО на приобретение проекта ветроэлектростанции в Волынской области мощностью 192 МВт.

Автор:
Татьяна Ковальчук