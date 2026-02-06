OKKO досрочно запустила ВЭС на Волыни: 100 тысяч потребителей получат дополнительные часы электроэнергии

Группа компаний ОККО досрочно запустила в Волынской области ветровую электростанцию мощностью 90 МВт. Уже больше недели станция передает электроэнергию в общую сеть бесплатно.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

Он объяснил, что из-за морозов, работу ветропарка начали раньше, чем была запланирована коммерческая эксплуатация объекта.

"В же больше недели ВЭС бесплатно отдает электроэнергию в энергосистему Украины с целью минимизации возникших в текущих условиях дефицитов", — отметил Герус.

По его словам, работа этой ВЭС обеспечит несколько дополнительных часов электроснабжения более 100 тыс. украинцев. В феврале запланировано ввод в эксплуатацию еще 60 МВт, а в первой половине следующего года еще дополнительные 190 МВт объектов ВЭС.

Ранее АМКУ предоставил разрешение группе компаний ОККО на приобретение проекта ветроэлектростанции в Волынской области мощностью 192 МВт.