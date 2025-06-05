АМКУ разрешил группе OKKO приобрести проект ветроэлектростанции на Волыни: что известно

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании 5 июня разрешил группе компаний ОККО на приобретение проекта ветроэлектростанции в Волынской области мощностью 192 МВт.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на соответствующее решение АМКУ.

Антимонопольный комитет разрешил компании GNG Retail Limited прямо и косвенно (через ООО "ОККО-Драйв") получить контроль над ООО "Волынь Вест Винд-1".

Также "ОККО-Драйв", дочерняя компания холдинга ОККО, получила контроль над ООО "Волынь Вест Винд-2" и ООО "Волынь Вест Винд-3".

Все три соглашения предусматривают приобретение долей в уставном капитале обществ, обеспечивающих более 50% голосов в его высшем органе управления.

По данным Youcontrol, 50% компании "Волынь Вест Винд-1" принадлежит акционерному обществу "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Инко Капитал", 40% — компании "С Энд К Менеджемнт (Кипр) Лимитед", еще 10% — кипрский "Энокс".

90% "Волынь Вест Винд-2" принадлежит акционерному обществу "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Инко Капитал", 10% — ООО "Компания по управлению активами "ЮДП Эссет Менеджмент".

Конечными бенефициарными владельцами этих двух обществ являются Сергей Евтушенко и Константин Евтушенко.

В то же время 20% "Волынь Вест Винд-3" владеет тот же фонд — "Инко Капитал", а остальные 80% принадлежит компании по управлению активами "ЮДП Эссет Менеджмент". Ее конечным бенефициаром является Василий Хмельницкий.

У всех трех компаний, как основной вид деятельности отмечено производство электроэнергии.

Напомним, группа компаний "Эко-Оптима", принадлежащая Зиновию Козыцкому, планирует построить новый ветровой парк вблизи Белза во Львовской области мощностью до 100 МВт.