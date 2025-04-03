В Кировоградской области построят ветропарк мощностью 93 МВт

"Укргазбанк" при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Международной финансовой корпорации (МФК) приступил к финансированию масштабного инвестиционного проекта компании Energy Trade Group (ETG), в ходе реализации которого в Кировоградской области будет возведен ветропарк мощностью 93 МВт. Общая сумма финансирования проекта составляет 26 млн. евро.

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Об этом идет речь в пресс-релизе "Укргазбанка" (UGB).

Отмечается, что данный проект первый для банка в 2025 году в сфере ветроэнергетики и имеет стратегическое значение для энергетической независимости Украины. Первая очередь строительства предполагает установку 3 ветротурбин производства компании Vestas мощностью 18,6 МВт.

"UGB гордится тем, что является частью этого знакового проекта. Наше стремление к устойчивому развитию и поддержка зеленых инициатив отражают нашу миссию как экобанка. Мы благодарны ЕБРР и МФК за их поддержку в этом важном проекте, а компании ETG — за доверие и выбор UGB как партнера", — отметил Родион.

По информации банка, финансирование осуществляется с использованием инновационных финансовых программ, включая "Механизм распределения риска" и "Механизм поддержки энергоэффективности и безопасности" Европейского банка реконструкции и развития. Общая сумма финансирования составляет 26 млн. евро.

Этот проект будет способствовать сокращению выбросов парниковых газов, ведь ветропарк обеспечит чистую энергию тысяч потребителей, укрепляя энергетическую независимость Украины.

"В этом году ETG имеет амбициозные планы по собственному генерированию для обеспечения энергетической независимости наших бизнес-клиентов", – прокомментировал инвестиционный проект Владимир Шведкий, СЕО компании ETG.

Напомним, ветропарк в Закарпатской области, начавший работу в начале 2024 года, произвел первый миллион кВт/ч электроэнергии. В рамках проекта продолжается развитие инфраструктуры и увеличение объема генерации.