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Компания Onur Group строит на Волыни ветровую электростанцию (ФОТО)

Компания Onur Group строит на Волыни ветровую электростанцию
Фото: facebook.com/onurgroup.ua

Компания Onur Group строит на Волыни ветровую электростанцию на 25 ветряков. Она будет иметь мощность 150 МВт. Строительные работы планируется завершить к середине лета 2025 года.

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Об этом сообщила прессслужба Onur.

На объекте уже завершили подготовительные работы, устроили буроинъекционные сваи и устроили нижние слои основы подъездных путей – дорог для транспортировки оборудования, дальнейшей эксплуатации и обслуживания.

Сейчас идет подготовка фундаментов, прокладка коммуникаций и подготовка площадок для складирования компонентов ветровых электроустановок и монтажных кранов.

Фото 2 — Компания Onur Group строит на Волыни ветровую электростанцию (ФОТО)
Фото: facebook.com/onurgroup.ua

Сообщается, что Onur реализует проект строительства ветровой электростанции для компании OKKO.

Ранее Европейский банк реконструкции и развития выделил долгосрочный кредит на сумму 62 миллиона евро для финансирования строительства ветровой электростанции в Волынской области.

Отметим, Onur Group с 2019 года построила уже 12 объектов альтернативной энергетики, в том числе солнечные электростанции в Хмельницкой, Житомирской и Черновицкой областях.

Добавим, в 2024 году объем электроэнергии, производимой из возобновляемых источников (СЭС, ВЭС, био и МГЭС) в Украине, вырос на 6,4% по сравнению с 2023 годом — до 11 млн МВт-час. В целом доля ВИЭ в балансе составила почти 11%.

Автор:
Светлана Манько