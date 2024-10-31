ЕБРР одолжит владельцу ОККО €62 миллиона на строительство ветровой электростанции на Волыни

Европейский банк реконструкции и развития 4 декабря планирует утвердить предоставление концерну "Галнафтогаз" долгосрочного кредита на сумму 62 миллиона евро для финансирования строительства в Волынской области ветровой электростанции мощностью 147 МВт. Как отмечается на сайте ЕБРР, это будет первый частный проект в украинском энергетическом секторе, финансируемый им с начала войны.

"Учитывая, что в результате войны были уничтожены значительные мощности Украины по производству электроэнергии, эти инвестиции имеют решающее значение для преодоления серьезного дефицита энергии, поддержки целей Украины по декарбонизации и повышения роли частного сектора в дальнейшем развитии возобновляемой энергетики в стране", - говорят в ЕБРР.

Для строительства и эксплуатации ВЭС в Волынской области были созданы ООО "Винд Пауэр Джи Эс Ай Волынь" и "Винд Пауэр Джи Эс Ай Волынь 3", которым и будет выделен кредит.

Обе они на 89,5% принадлежат кипрской GNG Retail Limited, входяшей в группу "Галнафтогаз" Виталия Антонова, являющейся крупнейшим в Украине розничным торговцем транспортным топливом по объему продаж. В частности, ей принаджелит сеть автозаправок ОККО.

Общая же стоимость проекта ВЭС указана в 235 миллионов евро. В ЕБРР отмечают, что предоставит финансирование, "недоступно из коммерческих источников на разумных условиях". Так, предусмотрен более длительный льготный период, который необходим для структурирования проекта, а также срок кредита, превышающий тот, который обычно доступен клиенту на рынке.

В свою очередь, указано, что "Галнафтогаз" хорошо известен банку по предыдущему сотрудничеству и оценивается как имеющий возможности реализовывать подобные проекты.

Ожидается, что новая электростанция будет ежегодно вырабатывать около 380 ГВт•ч возобновляемой электроэнергии. Благодаря ей удастся избежать выбросов углекислого газа в объеме более 245 тысяч тонн в год.

Напомним также, что ОККО ныне активно устанавливает небольшие солнечные электростанции на крышах своих заправок. По данным компании, в сентябре количество таких АЗК превысило 200, в том числе 75 комплексов обзавелись солнечными панелями в текущем году.