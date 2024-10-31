ЄБРР позичить власнику ОККО €62 мільйона на будівництво вітрової електростанції на Волині

Європейський банк реконструкції та розвитку 4 грудня планує затвердити надання концерну "Галнафтогаз" довгострокового кредиту на суму 62 мільйони євро для фінансування будівництва у Волинській області вітрової електростанції потужністю 147 МВт. Як зазначається на сайті ЄБРР, це буде перший приватний проект в українському енергетичному секторі, який він фінансує з початку війни.

"З огляду на те, що внаслідок війни було знищено значні потужності України з виробництва електроенергії, ці інвестиції мають вирішальне значення для подолання серйозного дефіциту енергії, підтримки цілей України щодо декарбонізації та підвищення ролі приватного сектору у подальшому розвитку відновлюваної енергетики в країні", — кажуть у ЄБРР.

Зазначається, що для будівництва та експлуатації ВЕС у Волинській області було створено ТОВ "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь" та "Вінд Павер Джі Ес Ай Волинь 3", яким і буде виділено кредит.

Обидві вони на 89,5% належать кіпрській GNG Retail Limited, що входить до групи "Галнафтогаз" Віталія Антонова, яка є найбільшим в Україні роздрібним торговцем транспортним паливом за обсягом продажів. Зокрема, їй належить мережа автозаправок ОККО.

Загальна вартість проекту ВЕС зазначена в 235 мільйонів євро. У ЄБРР зазначають, що надасть фінансування, "недоступне з комерційних джерел на розумних умовах". Так, буде передбачено більш тривалий пільговий період, який необхідний для структурування проекту, а також термін кредиту, що перевищує той, який зазвичай доступний клієнтам на ринку.

У свою чергу, зазначено, що "Галнафтогаз" добре відомий банку за попередньою співпрацею та оцінюється як такий, що має можливості реалізовувати подібні проекти.

Очікується, що нова електростанція щорічно вироблятиме близько 380 ГВт•год відновлюваної електроенергії. Завдяки їй вдасться уникнути викидів вуглекислого газу обсягом понад 245 тисяч тонн на рік.

Нагадаємо, що ОККО нині активно встановлює невеликі сонячні електростанції на дахах своїх заправок. За даними компанії, у вересні кількість таких АЗК перевищила 200, у тому числі 75 комплексів обзавелися сонячними панелями цього року.