На Волыни появится новая ветровая электростанция из более чем 20 ветряков

Во Владимирском районе Волынской области возводят ветровую электростанцию, которая будет состоять из более чем 20 ветряков. Ее строительством занимается компания "Онур Групп".

Об этом сообщил глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко.

"Несмотря на войну и ежедневные вызовы, с которыми сталкивается бизнес, на Волыни продолжают создавать новые мощные производства. Убедился в этом лично, увидев масштабы строительства ветровой электростанции на Владимирщине", — говорится в сообщении.

Погуляйко отметил, что возведение ВЭС не простая задача, ведь проект предусматривает значительные инвестиции, направленные не только на установку самих генераторов, но и создание необходимой инфраструктуры.

В частности, по его словам, это включает в себя систему дорог, необходимых для сооружения объекта, обслуживания и эксплуатации. Ими смогут пользоваться и жители окрестных населенных пунктов.

Также глава ОГА отметил важность того, что ветроэлектростанция даст не только электроэнергию области, но и рабочие места и будет способствовать развитию местной инфраструктуры.

Напомним, в августе в Закарпатье в тестовом режиме заработала первая в регионе ветровая электростанция мощностью 1,8 МВт.

Также сообщалось, что на Львовщине уже более полугода работает крупнейшая на западе Украины ветровая электростанция. Она генерирует 5% от всего потребления области и способна полностью обеспечить энергией три города величиной с Самбор.

Согласно данным Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), на начало 2024 года общая установленная мощность украинских ВЭС составила 1,9 ГВт, из которых 71% расположены на временно оккупированной территории. В 2022-2024 гг. в эксплуатацию было введено три новых ВЭС мощностью 238 МВт, в том числе – ветроэлектростанцию в Николаевской области.