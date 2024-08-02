В Закарпатской области заработала первая ветровая электростанция

В Закарпатье в тестовом режиме заработала первая в регионе ветровая электростанция мощностью 1,8 МВт.

Об этом сообщает Госэнергонадзор.

Отмечается, что ВЭС оснащена турбиной мощностью 4,8 МВт, имеет высоту башни 120 м и диаметр ротора – 152 м. Один такой ветряк имеет потенциал обеспечить электроэнергией до 3 000 домохозяйств.

Общая установленная мощность планируемой ВЭС составит 80 МВт. Объема производимой электроэнергии достаточно для ежегодного обеспечения 50 000 домохозяйств.

"Запуск этого объекта является важным шагом в развитии ветроэнергетики в Украине и способствует уменьшению зависимости от традиционных источников энергии", — отмечают в Госэнергонадзоре.

По сообщениям закарпатских СМИ, пишет "Интерфакс-Украина", первая ветротурбина ветряного парка "Островский" смонтирована в горном селе Нижние Ворота (Мукачевский р-н). Ветряк установлен на границе Львовской и Закарпатской областей. По техническим характеристикам он имеет средние размеры по сравнению с другими ветротурбинами, работающими в Украине.

Согласно данным Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА), на начало 2024 года общая установленная мощность украинских ВЭС составила 1,9 ГВт, из которых 71% расположены на временно оккупированной территории. В 2022-2024 гг. в эксплуатацию было введено три новых ВЭС мощностью 238 МВт, в том числе – ветроэлектростанцию в Николаевской области.

ВР не включила оборудование для ветровых электростанций в список льготного импорта

Принятые Верховной Радой законопроекты №11258 и №11259, которые уже подписаны президентом Зеленским и направлены на децентрализацию энергетики путем беспошлинного ввоза и освобождения от НДС энергетического оборудования, не включают льготный импорт оборудования для ветроэлектростанций.

"Несмотря на то, что принятие этих проектов Законов несло важную цель по усилению энергетической безопасности страны и стимулированию развития возобновляемых источников энергии, в результате проголосованные тексты не содержат соответствующих положений для отрасли ветроэнергетики", — отметили в пресс-службе Украинской ветроэнергетической ассоциации.

Таким образом, основное оборудование для строительства ветроэлектростанций не будет освобождено от налогообложения, что противоречит потребностям национальной энергетики и государственным намерениям, особенно ввиду того, что инвесторы готовы приступить к строительству новых гигаваттов децентрализованной ветроэнергетической генерации.

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