Верховная Рада не включила оборудование для ветровых электростанций в список льготного импорта: ветроэнергетики возмущены

Принятые Верховной Радой законопроекты №11258 и №11259, направленные на децентрализацию энергетики путем беспошлинного ввоза и освобождения от НДС энергетического оборудования, не включают льготный импорт оборудования для ветроэлектростанций. Как отметили в пресс-службе и Украинской ветроэнергетической ассоциации, такой подход может усугубить проблему отключений электроэнергии.

"Несмотря на то, что принятие этих проектов Законов несло важную цель по усилению энергетической безопасности страны и стимулированию развития возобновляемых источников энергии, в результате проголосованные тексты не содержат соответствующие положения для отрасли ветроэнергетики", — отметили в ацоциации.

Основной проблемой является то, что принятые законопроекты не учитывают код УКТВЭД 8502 31 00 00, используемый для ввоза комплектующего оборудования для ветроэлектростанций. Основное оборудование для строительства ветроэлектростанций не будет освобождено от налогообложения, что противоречит потребностям национальной энергетики и государственным намерениям.

Таким образом, основное оборудование для строительства ветроэлектростанций не будет освобождено от налогообложения, что противоречит потребностям национальной энергетики и государственным намерениям, особенно ввиду того, что инвесторы готовы начать строительство новых гигаваттов децентрализованной ветроэнергетической генерации.

Они имеют до 3 ГВт готовых к строительству проектов, и ветровая энергетика может быть возведена в короткий срок – около года – и без привлечения государственных финансов. Однако, отсутствие соответствующих налоговых стимулов может значительно замедлить развитие отрасли, что вызывает беспокойство у представителей ветроэнергетики.

Также в ассоциации считают, что такое решение может привести к более частым и продолжительным отключениям электроэнергии, увеличению дефицита в энергосистеме, усложнению привлечения международных инвесторов и негативному влиянию на инвестиционный имидж страны.

Напомним, 16 июля Верховная Рада Украины приняла законопроекты №11258 и №11259, отменяющие пошлины и НДС оборудование для ветровой и солнечной генерации, электрогенераторы и аккумуляторы (кроме маломощных).

Кроме того, законопроекты освобождают от пошлин и НДС на товары для производства и ремонта машин для разминирования, а также тактические наушники для военных.

На это отреагировали в Министерстве энергетики Украины, отметив, что это ускорит восстановление энергообъектов, развитие распределенной генерации и повысит энергонезависимость страны.