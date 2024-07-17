Верховна Рада не включила обладнання для вітрових електростанцій до списку пільгового імпорту: вітроенергетики обурені

Ухвалені Верховною Радою законопроєкти 11258 і 11259, спрямовані на децентралізацію енергетики шляхом безмитного ввезення та звільнення від ПДВ енергетичного обладнання, не включають пільговий імпорт обладнання для вітроелектростанцій. Як зазначили у пресслужбі Української вітроенергетичної асоціації, такий підхід може поглибити проблему відключень електроенергії.

“Попри те, що прийняття цих проєктів Законів несло важливу мету щодо посилення енергетичної безпеки країни і стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, в результаті проголосовані тексти не містять відповідні положення для галузі вітроенергетики”, - заначити в ацоціації.

Основною проблемою є те, що ухвалені законопроєкти не враховують код УКТЗЕД 8502 31 00 00, який використовується для ввезення комплектуючого обладнання для вітроелектростанцій. Відтак основне обладнання для будівництва вітроелектростанцій не буде звільнене від оподаткування, що суперечить потребам національної енергетики та державним намірам.

Таким чином, основне обладнання для будівництва вітроелектростанцій не буде звільнене від оподаткування, що суперечить потребам національної енергетики та державним намірам, особливо зважаючи на те, що інвестори готові розпочати будівництво нових гігаватів децентралізованої вітроенергетичної генерації.

Вони мають до 3 ГВт готових до будівництва проєктів, і вітрова енергетика може бути зведена за короткий термін – близько року – і без залучення державних фінансів. Однак, відсутність відповідних податкових стимулів може значно уповільнити розвиток галузі, що викликає занепокоєння у представників вітроенергетики.

Також в асоціації вважають, що таке рішення може призвести до частіших та триваліших відключень електроенергії, збільшення дефіциту в енергосистемі, ускладнення залучення міжнародних інвесторів та негативного впливу на інвестиційний імідж країни.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкти №11258 та №11259, які скасовують мита та ПДВ обладнання для вітрової та сонячної генерації, електрогенератори та акумулятори (крім малопотужних).

Крім того, законопроєкти звільняють від мита та ПДВ на товари для виробництва та ремонту машин для розмінування, а також тактичні навушники для військових.

На це відреагували у Міністерстві енергетики України, зазначивши що це пришвидшить відновлення енергооб'єктів, розвиток розподіленої генерації та підвищить енергонезалежність країни.