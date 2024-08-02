У Закарпатській області запрацювала перша вітрова електростанція

На Закарпатті у тестовому режимі запрацювала перша в регіоні вітрова електростанція потужністю 1,8 МВт.

Про це повідомляє Держенергонагляд.

Зазначається, що ВЕС оснащена турбіною потужністю 4,8 МВт, має висоту башти 120 м і діаметр ротора – 152 м. Один такий вітряк має потенціал забезпечити електроенергією до 3 000 домогосподарств.

Загальна встановлена потужність запланованої ВЕС становитиме 80 МВт. Обсягу електроенергії, який буде вироблятися, достатньо для щорічного забезпечення 50 000 домогосподарств.

"Запуск цього об'єкта є важливим кроком у розвитку вітроенергетики в Україні та сприяє зменшенню залежності від традиційних джерел енергії", - наголошують у Держенергонагляді.

За повідомленнями закарпатських ЗМІ, пише "Інтерфакс-Україна", першу вітротурбіну вітряного парку "Островський" змонтовано в гірському с. Нижні Ворота (Мукачівський р-н). Вітряк встановлено на кордоні Львівської та Закарпатської областей. За технічними характеристиками він має середні розміри порівняно з іншими вітротурбінами, що працюють в Україні.

Згідно з даними Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА), станом на початок 2024 року загальна встановлена потужність українських ВЕС становила 1,9 ГВт, з яких 71% розташовані на тимчасово окупованій території. У 2022-2024 рр. в експлуатацію було введено три нові ВЕС потужністю 238 МВт, зокрема - вітроелектростанцію в Миколаївській області.

ВР не включила обладнання для вітрових електростанцій до списку пільгового імпорту

Ухвалені Верховною Радою законопроєкти №11258 і №11259, які вже підписані президентом Зеленським і спрямовані на децентралізацію енергетики шляхом безмитного ввезення та звільнення від ПДВ енергетичного обладнання, не включають пільговий імпорт обладнання для вітроелектростанцій.

"Попри те, що прийняття цих проєктів Законів несло важливу мету щодо посилення енергетичної безпеки країни і стимулювання розвитку відновлюваних джерел енергії, в результаті проголосовані тексти не містять відповідні положення для галузі вітроенергетики", - зазначили у пресслужбі Української вітроенергетичної асоціації.

Отже, основне обладнання для будівництва вітроелектростанцій не буде звільнене від оподаткування, що суперечить потребам національної енергетики та державним намірам, особливо зважаючи на те, що інвестори готові розпочати будівництво нових гігаватів децентралізованої вітроенергетичної генерації.

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